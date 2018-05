In Giappone battuta d'arresto della crescita : Pil I trim -0 - 2% : Roma, 16 mag. , askanews, - L'economia del Giappone inciampa nel primo trim estre, segnando la prima contrazione da due anni a questa parte che rappresenta anche un nuovo smacco per il governo di Shinzo Abe, già sotto pressione per ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia sconfitta 8-6 dal Giappone. Il Canada supera la Svezia e resta l’unica squadra imbattuta : Continua la crisi dell’Italia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Chiara Olivieri è stata superata per 8-6 dal Giappone, subendo così la quinta sconfitta consecutiva. L’Italia si trova ora in penultima posizione in classifica (12ma) e deve dire di fatto addio ai sogni di gloria. Le azzurre hanno aperto con il ...