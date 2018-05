In difesa del Grande Fratello | “Contro il programma troppi pregiudizi”

Luca Traini - la difesa ottiene la perizia psichiatrica per l'autore della sparatoria contro i migranti a Macerata : Verrà eseguita una perizia psichiatrica sulla capacità d'intendere e di volere di Luca Traini, autore della sparatoria contro migranti africani a Macerata il 3 febbraio scorso per 'vendicare' Pamela Mastropietro. Lo ha disposto la Corte d'Assise di Macerata che affiderà l'incarico il 23 maggio prossimo allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo Picozzi.Respinta invece la richiesta del Procuratore Giovanni Giorgio di ...

Serena Garitta in difesa di Barbara D'Urso e del Grande Fratello : le parole Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello [Video], il reality di Mediaset che andra' in onda stasera con la quinta puntata. Le ultime novita' svelano che Serena Garitta ha scritto un lungo post su Instagram per difendere il programma di Canale 5 e la sua conduttrice. La Garitta difende il Grande Fratello di Barbara D'Urso Il Grande Fratello non smette di far parlare di sé dopo i gravi fatti accaduti all'interno della ...

Serena Garitta in difesa di Barbara D'Urso e del Grande Fratello : le parole : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello, il reality di Mediaset che andrà in onda stasera con la quinta puntata. Le ultime novità svelano che Serena Garitta ha scritto un lungo post su Instagram per difendere il programma di Canale 5 e la sua conduttrice. La Garitta difende il Grande Fratello di Barbara D'Urso Il Grande Fratello non smette di far parlare di sé dopo i gravi fatti accaduti all'interno della casa di ...

INTER - ASAMOAH FA LE VISITE MEDICHE/ Mercato - nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : i dettagli del contratto : INTER, ASAMOAH alle VISITE MEDICHE: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:18:00 GMT)

Ue - ministri della difesa a Sofia : Attività chiave dell'Eda, cooperazione, piano sulla mobilità militare e operazioni di gestione delle crisi. Quattro punti al centro dell'incontro dei ministri della Difesa dei Paesi europei in ...

Stipendi comparto difesa e Forze dell'Ordine - arretrati a maggio - ecco le cifre Video : Una platea di 400.000 lavoratori appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco stanno per percepire buste paga ingrossate dall’applicazione del nuovo contratto collettivo. Dopo quasi un decennio di attesa, dopo anni di blocco della perequazione e dopo una sentenza della Corte Costituzionale contro il blocco del Governo Monti, gli Stipendi dei lavoratori del comparto Difesa e Sicurezza torneranno ad aumentare. ...

Stipendi comparto difesa e Forze dell'Ordine - arretrati a maggio - ecco le cifre : Una platea di 400.000 lavoratori appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco stanno per percepire buste paga ingrossate dall’applicazione del nuovo contratto collettivo. Dopo quasi un decennio di attesa, dopo anni di blocco della perequazione e dopo una sentenza della Corte Costituzionale contro il blocco del Governo Monti, gli Stipendi dei lavoratori del comparto Difesa e Sicurezza torneranno ad aumentare. ...

RAID IN SIRIA E RAZZI A GOLAN - ISRAELE VS IRAN/ Almeno 23 morti - il commento della difesa russa : SIRIA, RAZZI IRANiani sul GOLAN: nuovi RAID di ISRAELE, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture IRANiane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:19:00 GMT)

Stato Maggiore della difesa e Banco Farmaceutico firmano accordo per portare farmaci nei teatri di crisi : Il Comando Operativo di Vertice Interforze, l’Ordinariato Militare, la Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS lavoreranno insieme per portare, nelle aree di crisi dove operano le Forze Armate italiane, farmaci per le fasce indigenti delle popolazioni locali. La povertà sanitaria è una piaga che affligge tutti i paesi, ma è soprattutto, in quelle zone del mondo martoriate da guerre e crisi, un’emergenza gravissima, di cui i nostri militari sono, ...

Simone Coccia/ Verrà eliminato? Dal sostengo della Pezzopane alla difesa di Aida Nizar (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia, Verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello 2018? L'ex spogliarellista ha ricevuto il sostegno della fidanzata Stefania Pezzopane, ecco le sue ultime parole.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:59:00 GMT)

Maltempo Benevento : la filiera del vino traccia un percorso comune alla difesa del comparto : La filiera del vino sannita traccia un percorso comune mirato al sostegno del comparto economico principale della provincia di Benevento, messo in ginocchio dalla violenta grandinata abbattutasi giovedì 3 maggio. I rappresentanti delle istituzioni (i sindaci del Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Solopaca e Telese Terme; Regione Campania Agricoltura Uod Benevento), del mondo produttivo cooperativistico (Consiglio di amministrazione de ...

Ruby bis - la difesa della Minetti : “È come Cappato con dj Fabo - aiutò esercizio di una libertà” : Nel processo Ruby bis la linea difensiva dell'avvocato di Nicole Minetti è che la sua assistita, proprio come Marco Cappato con dj Fabo, ha permesso alle ospiti delle serate di Berlusconi di esercitare liberamente la prostituzione, potendo così autodeterminarsi, e ha chiesto la sua assoluzione.Continua a leggere

AMANDA KNOX E IL SUO PROGRAMMA IN difesa DELLE DONNE UMILIATE : ' Sarei potuta essere la persona più perversa del mondo , ma ciò non avrebbe dovuto influire sulle indagini perché non aveva nulla a che fare con le prove del caso ', ha confessato. ' Per me la sfida ...

Juventus-Milan - le probabili formazioni della Finale di Coppa Italia 2018 : rossoneri con pochi dubbi - Allegri deve decidere la difesa : Siamo giunti all’ultimo atto della Coppa Italia 2018 (edizione numero 71) con la grande sfida tra Juventus e Milan, le due squadre più titolate del calcio nostrano. Lo stadio Olimpico di Roma farà da scenario (mercoledì con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00) alla partita che metterà di fronte i bianconeri di mister Massimiliano Allegri, alla quarta Finale consecutiva ai rossoneri di mister Gennaro Gattuso, per la riedizione ...