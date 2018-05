“Il voto è meglio di un patto con Di Maio” Parla Maroni

Grillo sconfessa Di Maio e rilancia il voto sull’euro : “Il popolo italiano si esprima” : Come uno sfogo che teneva lì, in pancia, pronto a esplodere, il ruggito di Beppe Grillo è tornato al suo classico repertorio. Un vaffa liberatorio contro tutto quello che è stato raccontato in questi mesi, e soprattutto contro tutto quello che è stato il M5S. Di fatto, l’intervista rilasciata dal comico genovese al settimanale francese Putsch, prim...

Camere - Napolitano : “Il voto ha bocciato l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti dagli ultimi governi” : Il voto del 4 marzo ha “mostrato quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza”. Un giudizio politico che porta in calce la firma di Giorgio Napolitano. Aprendo la Seduta di Palazzo Madama e inaugurando di fatto la XVIII legislatura, il presidente emerito della Repubblica ha pronunciato la parola definitiva sul modo in cui il Partito Democratico si è ...

Macron riceve Merkel : “Il voto italiano ha scosso l’Europa - ora rifondare l’Ue” : Il presidente francese Emmanuel Macron riceve a Parigi la cancelliera tedesca Angela Merkel e parla di un'Europa scossa dal risultato delle elezioni politiche italiane e da rifondare a partire da una road map che verrà predisposta entro giugno.Continua a leggere

Macron riceve Merkel : “Il voto italiano ha scosso l’Europa - ora rifondare l’Ue” : Macron riceve Merkel: “Il voto italiano ha scosso l’Europa, ora rifondare l’Ue” Il presidente francese Emmanuel Macron riceve a Parigi la cancelliera tedesca Angela Merkel e parla di un’Europa scossa dal risultato delle elezioni politiche italiane e da rifondare a partire da una road map che verrà predisposta entro giugno.Continua a leggere Il presidente francese […] L'articolo Macron riceve Merkel: “Il voto italiano ha scosso ...

Macron-Merkel : “Il voto in Italia ha scosso l’UeRiforme subito per evitare il dilagare dei populismi” : Macron-Merkel: “Il voto in Italia ha scosso l’UeRiforme subito per evitare il dilagare dei populismi” Una road map “chiara e ambiziosa” per le riforme dell’Ue entro fine giugno. É la proposta del presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa congiunta a Parigi Continua a leggere L'articolo Macron-Merkel: “Il voto in Italia ha scosso l’UeRiforme ...

Macron e Merkel : “Il voto in Italia ha scosso la Ue - paghiamo migranti e crisi” : Vertice Francia-Germania: i due leader parlano di «contesto europeo scosso dalla vittoria degli estremisti» nel nostro paese, e lanciano la Road Map per rifondare l’Ue

Elezioni 2018 - il presidente di Confindustria Boccia : “Il voto al Sud è stato la nostra Brexit” : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia definisce il voto al Sud come la nostra Brexit: "È stato un voto contro i partiti tradizionali". Sulla formazione del nuovo governo dice: "Prima si fa e meglio è”.Continua a leggere