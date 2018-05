‘Il vaccino Hpv causa danni al cervello’ | ritirato lo studio

meteoweb.eu

: I preparati omeopatici, secondo questa farmacia (della quale per umana pietà ometto il nome) impediscono al vaccino… - RobertoBurioni : I preparati omeopatici, secondo questa farmacia (della quale per umana pietà ometto il nome) impediscono al vaccino… - repubblica : Il vaccino contro il papilloma è sicuro ed efficace - AIRC_it : Grazie al vaccino anti-HPV le donne hanno un’arma in più contro le infezioni da papilloma virus umano (HPV), e quin… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Scientific Reports, rivista del gruppo di Nature, haufficialmente un articolo pubblicato nel novembre 2016 che affermava che ilper l’Hpv provoca problemi neurologici. Lo ha annunciato la stessa pubblicazione, con la motivazione che la ricerca aveva dei problemi metodologici gravi. Nellodella Tokyo Medical University ad un gruppo di topi era stata data una quantità dimille volte superiore all’equivalente nell’uomo, insieme ad una tossina che danneggia la barriera ematoencefalica, che separa la circolazione sanguigna dal cervello. Gli animali trattati hanno mostratocerebrali e difficoltà di movimento. Adell’articolo, usato come base teorica per una serie di osservazioni sugli effetti collaterali del, in Giappone i tassi di immunizzazione sono crollati, e il governo ha eliminato la raccomandazione nonostante ...