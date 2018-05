Il trailer del film a venire che pone il Quirinale in una situazione del tutto inedita

Mission Impossible : Fallout - il trailer del sesto capitolo della saga : Inseguimenti in motocicletta, in camionette della polizia, in elicottero, e ovviamente salti inumani dalle finestre e da un palazzo all’altro: il nuovo trailer di Mission Impossible: Fallout, il sesto capitolo nella saga spionistica e d’azione, ripropone tutti gli ingredienti che hanno reso famosa questa serie di film. E ovviamente torna anche Ethan Hunt, l’agente segreto interpretato dall’inossidabile Tom Cruise, che ...

Bohemian Rhapsody - ecco il teaser trailer del film sui Queen : È una metamorfosi totale quella a cui si assiste nel primo teaser trailer di Bohemian Rhapsody. Il film racconterà infatti la storia dei Queen, una delle band più straordinarie della storia della musica, e a colpire in questo video di anticipazione, così come nei materiali diffusi finora, è la trasformazione camaleontica dell’attore Rami Malek nel carismatico leader del gruppo, Freddie Mercury. Grazie a parrucche e denti prostetici, Malek ...

BLACKkKLANSMAN : ecco il 'cotonatissimo' trailer del nuovo film di Spike Lee - Best Movie : ... BLACKkKLANSMAN ci offre un'analisi inflessibile e assolutamente reale delle relazioni razziali nell'America degli anni '70, un'analisi che risulta altrettanto rilevante nel tumultuoso mondo in cui ...

Kin - il trailer del thriller sci-fi con James Franco : La fantascienza offre molto spazio per sviluppare temi e storie realistici nel corso degli anni, e il thriller fantascientifico Kin di Lionsgate, che ha appena lanciato online il trailer che potete vedere qui sopra, cerca di esplorare l’importanza della famiglia, indipendentemente dalle circostanze. Il film segue un giovane ragazzo di nome Eli in un futuro […]L'articolo Kin, il trailer del thriller sci-fi con James Franco proviene da ...

RAGE 2 : trapela in rete quella che sembra essere una versione breve del trailer di annuncio : AGGIORNAMENTO:Come riportato poco fa da Dualshockers, sembra che una versione breve del trailer dell'annuncio di RAGE 2 sia trapelata su YouTube.Il video mostrerebbe solo una parte di quello che vedremo più tardi nella giornata di oggi e, in ogni caso, non c'è alcun gameplay di cui parlare. È solo un trailer cinematografico.Read more…

The Predator - primo Teaser trailer italiano del nuovo capitolo : Indietro 12 maggio 2018 2018-05-12T13:53:56+00:00 ROMA – Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città.Si amplia il franchise di Predator con il nuovo capitolo diretto da Shane Black “The Predator”.Soldato nel film originale del 1987, questa volta Black siede al timone della regia.La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche […] L'articolo The Predator, primo Teaser Trailer italiano ...

Hypergun : ecco un interessante trailer dello shooter roguelite in stile Far Cry 3 : Blood Dragon : Hypergun è uno shooter roguelite dall'estetica e dai suoni che richiamano a gran voce gli anni 80, riporta VG247.Realizzato da NVYVE Studios, lo stesso team dietro a P.A.M.E.L.A., Hypergun è un progetto molto diverso da quest'ultimo come possiamo ben evincere dal trailer.In Hypergun giocheremo nei panni di Dewey Owens, uno stagista di DevTech Labs che deve utilizzare l'arma più potente della compagnia: l'Hypergun, per eliminare gli alieni ...

La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata : arriverà la prossima settimana insieme al trailer dell'espansione The Hungering Deep : Se siete tra coloro che attendevano la nuova patch di Sea of Thieves oggi, purtroppo rimarrete delusi, poiché gli sviluppatori hanno comunicato che l'aggiornamento è stato rimandato.Come segnala VG247.com, il ritardo nella pubblicazione della patch è stato causato dalla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC. Rare, quindi, ha deciso di prendersi un tempo maggiore per risolvere il problema e offrire un aggiornamento ...

Primo trailer del finale di Arrow 6 tra bombe ed esecuzioni : chi morirà? : Il periodo più brutto dell'anno per gli amanti delle serie tv sta arrivando e il Primo trailer del finale di Arrow 6 non fa altro che ricordarci che il mese di maggio porterà via la maggior parte degli show. La cosa positiva è che i fan di Stephen Amell e del suo eroe incappucciato sanno bene che la serie ha già ottenuto un rinnovo e che, quindi, "Life Sentence" è un passaggio obbligato verso il futuro. La resa dei conti sta per arrivare, ...

OUTLANDER - Prime foto promozionali - promo - sintesi e trailer della quarta stagione! : Dopo il rinnovo della serie per altre due stagioni e l'annuncio della premiere, OUTLANDER 4 si presenta con le foto promozionali, il promo, il trailer e una sintesi di quanto sappiamo finora dei nuovi episodi!Attenzione: Spoiler!La quarta stagione di OUTLANDER comincerà nel prossimo mese di Novembre e sarà tratta dal quarto libro della saga di Diana Gabaldon, Drums of Autumn.Vedremo Jamie, Claire e il loro nipote Ian cercare il proprio ...

The Predator - ecco il teaser trailer del nuovo film della saga : Ritorna la razza di alieni dalla visione termica che ha caratterizzato una delle saghe fantascientifiche più truculente della fine degli anni Ottanta: The Predator, infatti, è una nuova pellicola destinata a continuare le vicende di un gruppo di esseri umani in lotta contro una violenta specie extraterrestre. In queste ore è stato diffuso un primo teaser trailer che anticipa i tratti essenziali della trama. Secondo la sinossi ufficiale, infatti, ...

'Loro 2' di Sorrentino : da oggi il secondo capitolo della saga su Berlusconi - trailer - : Esce oggi, giovedì 10 maggio, al cinema 'Loro 2' di Paolo Sorrentino in 520 copie distribuito da Universal Pictures. A due settimane dall'esordio di 'Loro 1', i due capitoli della saga su Silvio ...

13 Reason Why 2 - trailer ufficiale online : ecco cosa abbiamo capito della seconda stagione : 13 Reason Why 2, trailer ufficiale online: ecco cosa abbiamo capito della seconda stagione Il suicidio di Hannah , Katherine Langford, sembra essere solo la punta dell'iceberg, anche se non è chiaro ...

Tredici 2 - il trailer della seconda stagione (VIDEO) : Tredici 2 ci ha appena regalato il trailer della sua seconda stagione, per la serie cult che l’anno scorso ha sconvolto l’opinione pubblica. La serie Tv dal titolo originale 13 Reasons Why e con protagonista Katherine Langford nei panni di Hannah Baker, ha ancora qualcosa da raccontare. Temi scottanti che a volte non si vogliono affrontare e che contribuiscono a rendere lo show uno dei più attuali degli ultimi decenni. Il trailer di ...