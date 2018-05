Il Silvio riabilitato si reinventa difensore dell' Europa

agi

: Dopo la decisione del tribunale di Sorveglianza che ha riabilitato Silvio #Berlusconi Repubblica scopre (e accusa)… - ilfoglio_it : Dopo la decisione del tribunale di Sorveglianza che ha riabilitato Silvio #Berlusconi Repubblica scopre (e accusa)… - Corriere : Silvio Berlusconi si può di nuovo candidare. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano - insopportabile : Berlusconi riabilitato: si potrà candidare. Sulla vita di Silvio altro che due film di Sorrentino, ci escono minimo… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Non eserciterà più pressioni nei confrontia Lega. L'invito partito da Arcore è quello di non attaccare Salvini, di evitare che FI sia un pretesto per far saltare l'accordo tra Lega e pentastellati. Anzi il convincimento tra i 'big' azzurri è che un esecutivo Di Maio-Salvini possa essere una grande opportunità politica per il partito. Non cambia la linea: non si tifa contro l'intesa ma - si sostiene - i due andranno a sbattere subito. Se faticano a trovare un accordo sul nome del premier andranno ancor più in difficoltà - questa la tesi - nel rapporto con l'Unione europea e su temi come l'immigrazione, la giustizia e le grandi opere. Ma se due giorni fa Berlusconi invitava Salvini a fermarsi, ora - spiegano fonti parlamentari azzurre - non ...