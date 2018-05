Il ruolo dell' Iran a Gaza mette l' Europa in una posizione scomoda

Caso Regeni - è il giorno della consegna delle telecamere da parte dell’Egitto : il nuovo ruolo del governo nell’indagine : Collaborare con le autorità italiane e fare piazza pulita di tutti i soggetti che potrebbero portare a una versione alternativa rispetto a quella fornita dall’autorità del Cairo: la strategia tenuta dell’establishment egiziano sull’omicidio di Giulio Regeni appare sempre più chiara. Oggi la procura del Cairo consegnerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana che potrebbero fare luce su quanto ...

Roberto Mancini ct della nazionale : ecco quanto guadagnerà - il 'ruolo' di Pirlo Video : In carriera l’azzurro non gli ha regalato tante soddisfazioni. Da ct Roberto Mancini provera' a regalarsi emozioni e gioie che da calciatore ha vissuto in poche occasioni con la maglia della nazionale. L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha raggiunto l’accordo con lo Zenit San Pietroburgo [Video] alla presenza della compagna e avvocato Silvia Fortini. Lo jesino ha rinunciato al robusto ingaggio da 13,2 milioni di euro per guidare l’Italia ...

Il caso Elena Ceste/ Che ruolo ha avuto Michele Buoninconti nella morte della donna? (Quarto Grado) : Il caso Elena Ceste, che ruolo ha avuto Michele Buoninconti nella morte della donna? La Cassazione si esprimerà tra una settimana in merito alla situazione. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:28:00 GMT)

Electronic Arts chiarisce il ruolo delle microtransazioni in futuro : Loot box e microtransazioni sono stati un vero uragano di problemi per Electronic Arts nel corso dell'ultimo anno, a cominciare dalle polemiche per Star Wars: Battlefront 2 o, ancora prima, con La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra. Eppure, in un recente meeting finanziario, l'amministratore delegato di EA Andrew Wilson ha detto che la società sta per puntare sulle microtransazioni e ha contestato la lamentela comune sul fatto che esse ...

Politico tedesco chiede di riconoscere il ruolo dell'URSS nella lotta al nazismo - : In un'intervista con i giornalisti, il presidente del partito di sinistra del Bundestag Yang Korte ha dichiarato che la Germania, prendendo in considerazione "l'attacco senza precedenti e sanguinoso" ...

"Non c'è incompatibilità tra il ruolo di Governatore e senatore". Il Consiglio regionale dell'Abruzzo salva D'Alfonso : Con 16 voti contro e 15 a favore il Consiglio regionale d'Abruzzo ha respinto l'istanza di incompatibilità nei confronti del Governatore Luciano D'Alfonso, eletto senatore nelle scorse politiche del 4 marzo. È stato stabilito che non sussistono per ora cause di incompatibilità in quanto lo status ufficiale di senatore scatta solo dopo la convalida da parte della Giunta per il regolamento del Senato. In altre parole, la ...

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'impiego della forza letale : Prima ancora di costruire un Terminator sarebbe imperativo scrivere delle leggi che dovranno vincolari tutti i paesi nel mondo. Nessuno dovrebbe costruire delle macchine totalmente auto-coscienti. E' ...

Volley - Chicco Blengini : “Zaytsev e Juantorena subito in campo in Nations League. Il ruolo dello Zar? Per il bene della squadra. Pronti ai Mondiali” : Oggi è stata presentata la stagione delle Nazionali Italiane di Volley: sarà un’estate lunghissima che incomincerà con la Nations League e che culminerà con i Mondiali. Chicco Blengini, CT della squadra maschile, ha fatto un punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti: “Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena – ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport – saranno subito in campo. Questa è stata una ...

Il ruolo della Cdp e la mediazione dagli interessi : Adesso i ruoli si ribaltano. Il fondo attivista americano Elliott conquista la maggioranza del consiglio Tim e depone le armi, Vincent Bolloré a capo della filiera Vivendi finisce in...

ESTER ARZUFFI/ Il ruolo della madre di Massimo Bossetti nel caso di Yara Gambirasio (Quarto Grado) : A “Quarto Grado” torna in primo piano il caso di Yara Gambirasio dopo la morte di ESTER ARZUFFI, madre di Massimo Bossetti, accusato del delitto della tredicenne di Brembate.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:41:00 GMT)

Alluvione di Sarno : tra il 5 ed il 6 Maggio del 1998 una delle più gravi tragedie italiane - “fondamentale il ruolo della geomorfologia” : Ben 2 milioni di metri cubi di fango, terreno si staccarono dalle pendici del Monte Pizzo d’Alvano travolgendo Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano, San Felice a Cancello. Tra il 5 ed il 6 Maggio del 1998 si consumò così una delle più gravi tragedie italiane con ben 160 vite spezzate, ben 137 morti nella sola Sarno, 11 a Quindici e 5 a Siano. Episcopio, frazione di Sarno, fu letteralmente rasa al suolo. “Ricordo che nelle ore successive sorvolai ...

Squilibri tra poteri/ Le rinunce della politica dietro il ruolo delle toghe : ... che alle consultazioni del Quirinale non hanno partecipato i vertici della magistratura e della dirigenza amministrativa: gli unici due poteri forti che abbiano riempito il vuoto della politica ed ...

Il Pd e il ruolo impossibile edi ago della bilancia : Ammettiamo che il nazionalismo non è un fenomeno riducibile al totalitarismo anni Trenta del Novecento, e come suggerisce un columnist della National Review è stato Dio in persona a dare al mondo le frontiere. Ammettiamo che il popolo esiste nei confini della nazione, e che la titolarità del potere sovrano è la sua, per quante mediazioni richieda, dunque il sovranazionale o il globale ...

Il ruolo strategico dell'Italia nel contrasto all'agroterrorismo e alle epidemie agricole : Esperti di ogni parte del mondo uniti per una sorveglianza globale contro le malattie delle colture agricole, in una task force che condivide obiettivi e risultati: riunita recentemente a Bellagio, ...