Il Rototom Sunsplash non dimentica le sue radici

ilfriuli

: Serata di reggae italiano al Rototom Sunsplash a Benicassim il 21 agosto. Nah forget!!!! - africauniteoff : Serata di reggae italiano al Rototom Sunsplash a Benicassim il 21 agosto. Nah forget!!!! - VillaAdaCrew : RT @ReggaeIt: Il #Rototom Sunsplash compie 25 anni e non dimentica le sue radici - - RainaVilla : RT @ReggaeIt: Il #Rototom Sunsplash compie 25 anni e non dimentica le sue radici - -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ilnonle sue. In occasione della sua venticinquesima edizione, in programma dal 16 al 22 agosto a Benicàssim , Spagna, , il festival reggae nato nel 1994 in Friuli ...