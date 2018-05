Il rischio di chi si fa confondere dai sentimenti su Gaza e Israele

Ema - Sala a Bruxelles : “Se Amsterdam non rispetta tempi è a rischio salute dei cittadini” : "Milano deve tornare in gioco. Milano è pronta”, lo hanno chiesto al Parlamento europeo il sindaco di Milano Beppe Sala e M5S. La Commissione Petizioni ha approvato la richiesta di chiarimenti, avanzata dagli europarlamentari, per fare pressioni su Amsterdam.Continua a leggere

Grande Fratello : gli sponsor abbandonano e c'è il rischio chiusura : Una notizia alquanto strana, ma è tutto vero: il Grande Fratello potrebbe essere chiuso per sempre nel giro di poco tempo. Rispetto all'esordio, avvenuto nel lontano 2000, oggi siamo alla quindicesima edizione. Il reality show è stato trasmesso tutti gli anni, tranne il 2002, 2016 e 2017 e in questi anni il programma ha visto diversi presentatori ed ospiti. Ma nello specifico, nell'edizione di quest'anno a quanto pare sembra aver toccato il ...

Fino a 8 animali su 10 con bocca malata - salute a rischio : Milano, 16 mag. , AdnKronos salute, - La salute del corpo parte da quella della bocca, la 'porta' dell'organismo, che va tenuta pulita negli animali così come negli uomini. Spazzolino e dentifricio ...

Zecche - come proteggersi dal rischio meningite : Piccole, eppure pericolosissime, le Zecche sono le responsabili di diversi casi di meningite, per questo motivo è importante sapere come proteggersi. Questi animaletti molto simili ai ragni sono particolarmente diffusi negli ambienti naturali. Solitamente si incontrano nei prati e nei boschi, dove hanno un colore scuro e sono difficili da individuare. Hanno una grandezza poco superiore al millimetro e per sopravvivere si nutrono di sangue. Per ...

Corea del Nord - a rischio il vertice Kim-Trump. Il vero motivo? Gli Usa hanno paragonato Pyongyang alla Libia : Dopo settimane di distensione, la Corea del Nord ha messo in forse i prossimi incontri tra diplomatici delle due Coree e il summit? – ?senza precedenti? – ?tra il leader di Pyongyang Kim Jong-un e il presidente Usa Donald Trump previsto per il 12 giugno. I motivi li ha spiegati il primo vice ministro NordCoreano per gli Affari esteri Kim Kye Gwan in un dispaccio riportato dall’agenzia di stampa statale KCNA. Letteralmente: “Se gli ...

Alcol : 8 - 6 milioni di consumatori a rischio - bevitori anche a 11 anni : In occasione dell’Alcohol Prevention Day che si celebra oggi, l’Osservatorio nazionale Alcol (Ona) dell’Istituto Superiore di Sanità ha divulgato un’analisi dei dati Istat, rivelando che l’Alcol è insidioso per 8,6 milioni di italiani, considerati ‘consumatori a rischio’ e circa 1,7 milioni sono giovanissimi (tra gli 11 e i 25 anni, con un picco di bevitori tra i 16 e i 17 anni, mentre sono 2,7 milioni ...

Piratavano segnale pay tv : 5 arresti - utenti a rischio denuncia : Vendevano a prezzi stracciati a migliaia di utenti abbonamenti alle pay tv piratando il segnale: 5 persone sono state arrestate dalla guardia di finanza, che ha anche compiuto perquisizioni in undici ...

Amici 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Cancellazione del debito pubblico A rischio le banche e le famiglie Ecco chi 'paga' il conto dell'haircut : La bozza di accordo di governo tra Lega e M5S che prevedeva tra le altre la richiesta alla Banca centrale europea (Bce) di cancellare 250 miliardi di euro di titoli di stato italiani in suo possesso, tecnicamente un “haircut” Segui su affaritaliani.it

Corea Del Nord - a rischio il vertice con Trump : Si riaccende, seppur lievemente, la tensione tra la Corea Del Nord e la Corea Del Sud a poche settimane dallo storico incontro tra il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in. Per la giornata di domani erano in programma nuove trattative di alto livello tra i due Paesi, ma oggi la Corea Del Nord ha deciso di cancellare l'incontro.Il motivo è presto detto: un'esercitazione militare condotta dalla Corea Del Sud e ...

Mediaset accelera al ribasso - raccolta pubblicitaria messa a rischio da scenario politico : ...presentazione dei risultati del trimestre il management ha affermato che le prospettive della raccolta pubblicitaria in Italia per i prossimi mesi sono molto nebulose a causa dell'incertezza politica ...