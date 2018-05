Il rilancio del patto Salvini-Di Maio | via libera del M5S a un euroscetticismo forte | e

Agricoltura - sicurezza - turismo : tre sfide per il rilancio del Litorale Domitio : Si è svolto venerdì 11 maggio nella sala conferenze del Museo Civico Archeologico "B. Greco" di Mondragone, l'incontro dal titolo "Agricoltura, sicurezza, turismo: un territorio da salvare, cittadini da tutelare, produttori da sostenere". Un convegno durante il quale, attraverso i temi centrali del dibattito, si è discusso del rilancio del Litorale Domitio con politiche di sviluppo del settore agricolo e del turismo, grandi e inespressi punti di ...

rilancio delle marine - l'Assessore Miglietta incontra Balneari : dialogo sul Piano Coste - : "L'obiettivo " ha detto Miglietta " è diversificare e dare stabilità a questa economia". Condivisione piena da parte degli assessori presenti all'incontro che si è tenuto negli uffici di viale ...

Si punta al rilancio del distretto lattiero caseario di Ragusa : Si è parlato del futuro del distretto anche alla luce di quanto ha dichiarato giorni fa il presidente della Regione Musumeci

Paolo Gentiloni - l'idea di fondere Pd e Leu : il rilancio disperato del centrosinistra : Mentre nel Pd sono tutti concentrati a studiare un piano per far fuori Matteo Renzi, Paolo Gentiloni sembra l'unico ad essersi accorto che la nave dem sta per andarsi a schiantare con il prossimo voto.

Progetto di rilancio del Terminillo - la svolta che si aspettava : Per il Progetto del Terminillo la svolta che si aspettava. Dopo anni di tentativi a vuoto e scontri tra ambientalisti e Comuni, ieri a Roma si è tenuta una riunione tecnico/politica che potrebbe aver tracciato la strada per la definitiva approvazione del Progetto che punta all'ammodernamento degli impianti sciistici esistenti e alla costruzione di nuovi, a partire dal ...

Dal whale whatching alla valorizzazione dei sentieri : le proposte di Bordighera Vince per il rilancio del turismo fotogallery : ... partendo da quelle che sono le piccole manutenzioni, con il rifacimento dei marciapiedi e dell'illuminazione, e attuando al contempo una politica di marketing per far scoprire alle persone le ...

HTC annuncerà il prossimo smartphone il 23 maggio. Sarà quello del rilancio? : I fan di HTC, grazie ad un tweet, hanno finalmente una data ufficiale: il 23 maggio 2018 Sarà il giorno del prossimo top di gamma dell'azienda taiwanese L'articolo HTC annuncerà il prossimo smartphone il 23 maggio. Sarà quello del rilancio? proviene da TuttoAndroid.

Ascoli : accordo per il rilancio della Sabelli : 'Restare sul territorio non è solo un attaccamento emozionale ha sottolineato Ceriscioli - ma significa fare per tempo delle scelte che ci permettono di sviluppare economia vera. È stato un grande ...

Ipotesi rilancio per l'Aeroporto dello Stretto : La fase di stallo in cui versa l' Aeroporto di Reggio Calabria segna una mossa a favore del piano di rilancio che passi dalla collaborazione tra i soggetti rappresentativi dell'area metropolitana ...

Flickr cambia proprietà - via al rilancio del sito per condividere foto : Antesignano di molti e più recenti social network, che lo hanno superato in fama e popolarità, Flickr si appresta a cambiare padrone. Stiamo parlando del servizio web per salvare e condividere foto online, fondato nel 2004. È stato venduto da Oath (ex Yahoo) a SmugMug. Ovvero un servizio analogo per la gestione delle fotografie che è attivo dal 2002. Quello che si aspettano gli utenti è un rilancio della piattaforma. Il numero uno di SmugMug, ...

Il rilancio del portiere è veramente incredibile : Jo Coppens segna da 80 metri e inguaia gli avversari : Il portiere belga Jo Coppens dello Jena, squadra che milita nella terza categoria tedesca, ha segnato dal limitare della sua area. Un lungo rinvio che si è trasformato in un pallonetto beffardo. A pagarne le spese la seconda squadra del Werder Brema, condannata così alla retrocessione. L'articolo Il rilancio del portiere è veramente incredibile: Jo Coppens segna da 80 metri e inguaia gli avversari proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salone del Mobile 2018 - università cinese - imprese e design : il rilancio della Bovisa - Eventi di Casa corriere : U n pannello colorato con la scritta «China-Italy design innovation week» copre lo scempio del posteggio tra via Cosenz e via Durando, nella Bovisa in festa per l'arrivo delle autorità cinesi. Le ...

Taurisano - centrodestra - : «Il rilancio della città passa prima dalla valorizzazione di ciò che già c'è» : ...sugli organi di competenza che avranno il compito ed il dovere di formare ed informare ogni francavillese che lo desideri sul funzionamento della macchina amministrativa e della vita politica del ...

Il rilancio dell'Aeroporto di Trapani-Birgi passa da People Fly : L'Aeroporto di Trapani apre nuove rotte nella stagione estiva , rilanciando la propria offerta di voli, grazie soprattutto alla compagnia " People Fly ", che fa capo alla società omonima che opera nei ...