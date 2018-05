Il retroscena Il giallo del contratto tra Lega e Cinque Stelle e i trattati Ue da

[Il retroscena] I sette ostacoli per il governo Lega-Cinque Stelle. Il giallo del conflitto d'interessi e un ambasciatore premier : ... il potere di nomina insieme con il presidente del consiglio, : Interni, Esteri, Economia, Difesa. Ieri il Capo dello Stato, ospite a Firenze all'università Europea per lo "State of the Union" ha ...