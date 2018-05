Il retroscena Berlusconi ci prova | pronto a fare il premier E Cottarelli molla Di Maio

Giulio Tremonti - il retroscena : come hanno bruciato l'ipotesi di proporlo premier - l'ombra di Silvio Berlusconi : Alle 17.30, appena si è capito che Luigi Di Maio e i suoi si erano presentati da Sergio Mattarella con un pugno di mosche in mano, lo spread, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli ...

Silvio Berlusconi - il retroscena di Augusto Minzolini su Forza Italia : 'Se Salvini fosse leale - dovrebbe...' : 'Se Matteo Salvini fosse leale dovrebbe dire di no ai 5 Stelle e, insieme alla sua coalizione, decidere di andare al voto in autunno con Silvio Berlusconi candidato'. È il solito Augusto Minzolini , ...

Sergio Mattarella - il retroscena : mollato dai professori e salvato da Silvio Berlusconi : Il sospiro di sollievo del presidente Sergio Mattarella . Il via libera di Silvio Berlusconi ha di fatto aperto la strada al governo Lega-M5s. Una soluzione che toglierebbe le castagne dal fuoco al ...

GIORGETTI - "BERLUSCONI APPOGGIO ESTERNO LEGA-M5S"/ retroscena - Salvini al telefono con Renzi : "Convincilo tu.." : GIORGETTI, "Berlusconi dia APPOGGIO ESTERNO a Lega-M5s": continua il pressing di Salvini. E spunta un Retroscena: Renzi lo ha telefonato e il leader del Carroccio gli ha chiesto aiuto...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:10:00 GMT)

Di Maio - Salvini e Berlusconi - il retroscena dal Quirinale : cosa è successo a porte chiuse : A cominciare la sfilata al Quirinale ieri lunedì 7 maggio è Luigi Di Maio . Dopo aver passato due mesi 'ingessato e incravattato' con uno stile da vecchio democristiano, racconta Aldo Cazzullo sul ...

Centrodestra - il retroscena sul vertice prima delle Consultazioni : vince Silvio Berlusconi - 'mandato di governo a noi' : Il Centrodestra unito dal presidente Sergio Mattarella : dal vertice mattutino a Palazzo Grazioli , secondo le ultime indiscrezioni Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sarebbero usciti ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - retroscena-bomba : 'Il contratto per fare fuori Berlusconi' : Il forno con la Lega non sarebbe affatto chiuso, tutt'altro. Il dialogo tra i collaboratori di Matteo Salvini e quelli di Luigi Di Maio non si è interrotto e dopo il voto in Friuli potrebbe ripartire, ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - il retroscena sull'abbraccio a Trieste : Si sarebbero evitati accuratamente tutto il giorno finché in tarda serata si sono abbracciati all' Harry's bar a Trieste Silvio Berlusconi e Matteo Salvini , dove la loro campagna elettorale in Friuli ...

[Il retroscena] Di Maio minaccia Berlusconi con il conflitto di interessi - ma rischia l'autogol : Non è casuale che Roberta Pinotti, ministra della Difesa, abbia apprezzato e aperto al "dialogo coi Cinquestelle sui temi di etica politica" e che lo abbiano fatto anti-renziani professi come ...

Silvio Berlusconi a cena con il leghista Fedriga - il retroscena : 'Cosa mi hanno detto Renzi e quelli del Pd' : Silvio Berlusconi invece, affonda le sue convinzioni nei contatti diretti con il mondo dem. A cena in Friuli con il candidato governatore leghista Massimiliano Fedriga , pare che il leader di Forza ...

[Il retroscena] L'irritazione di Mattarella : Berlusconi e Salvini costretti a decidere. E punta sul Pd : Pd e M5s al Senato hanno 165 voti, troppo pochi per una navigazione certa visto che molti senatori Pd, ancora memori dello streaming del 2013, non accetterebbero il compromesso con i grillini e ciò ...

Silvio Berlusconi - il crudele retroscena : cosa dicono del Cav i big di Forza Italia - è rivolta : I big di Forza Italia si ribellano a Silvio Berlusconi. Non è solo una questione di linea politica, ma pure di strategia comunicativa. E il retroscena del Messaggero riporta giudizi spietati sul Cav: "Il presidente non ne azzecca più una, e ci porta a sbattere". La scelta più contestata è quella di scendere in Molise: "Temevano che un'eventuale sentenza negativa sulla trattativa Stato-Mafia lo potesse mandare su tutte le furie (il che è ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Così Silvio Berlusconi ha scoperto il suo bluff' : 'Ha trattenuto l'ira per 12 ore', Silvio Berlusconi , e poi ha sbottato contro i grillini buoni solo per 'pulire i cessi a Mediaset'. Una uscita violentissima, inaudita, soprattutto perché giunta nel ...