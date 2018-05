Il reddito di cittadinanza? Ecco dove sono i buchi

COSA C'E' NEL CONTRATTO M5S-LEGA - PUNTI DEL PROGRAMMA/ Contenuti : reddito di Cittadinanza - Fornero e debito : COSA c'è nel CONTRATTO M5S-LEGA, PUNTI del PROGRAMMA: ecco i Contenuti dell'accordo tra i due partiti per la formazione del nuovo Governo, dal comitato di conciliazione al debito pubblico(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:08:00 GMT)

reddito di cittadinanza - un libro per parlarne sul serio : Lo confesso: sul Reddito di cittadinanza ho cambiato idea. Sono sempre stato scettico sull’ipotesi di un sussidio universale per tut-ti i bisognosi, soprattutto in un Paese dove i furbi godono già di mille vantaggi, l’evasione è un fenomeno di massa, i controlli sono costosi e poco efficaci, le disuguaglianze lampanti e la burocrazia così poco efficiente da rendere irrealistica la prospettiva di pagare ogni mese una somma a milioni di italiani ...

Di Maio : "Flat tax equa e reddito di cittadinanza. Il Governo sarà una bomba" : Se parte “questo Governo sarà una bomba”, ma quello che stiamo attraversando “è un momento per coraggiosi non per cuori deboli”. Così Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook...

Fornero - flat tax e reddito di cittadinanza : il programma Lega-M5S costerebbe 100 miliardi l’anno : Secondo un'analisi condotta da Oxford Economics, l'approvazione del programma economico proposto da Lega e Movimento 5 Stelle costerebbe 100 miliardi di euro all'anno e porterebbe "a un drastico deterioramento del disavanzo di bilancio con il deficit, stimato dal nostro modello economico globale, al 5,5% nel 2019". .Continua a leggere

Accordo sui punti cardine del programma : flat tax - reddito di cittadinanza - riforma della legge Fornero e immigrazione : Lega e Movimento 5 stelle hanno trovato la convergenza sui temi principali da affrontare e da inserire nel contratto di governo -

reddito di cittadinanza - Fornero : ecco la bozza del patto Lega-5S : Nel piano 5S-Lega anche misure per formazione e per le famiglie con asili gratuiti e Iva a zero per i prodotti che riguardano il mondo della prima infanzia. Spunta anche il salario minimo e una ...

Castelli - M5S - : accordo su tutti i punti - c'è reddito cittadinanza : "Abbiamo parlato di lavoro, superamento della Fornero, quota 100 e categorie usuranti. Non ci sono punti su cui non ci sia accordo". Così la deputata del M5S, Laura Castelli, al termine del tavolo M5S-...

Il premio Nobel Yunus : "Il reddito di cittadinanza rende più poveri e nega la dignità umana" : "Il reddito di cittadinanza rende più poveri, non è utile a chi è povero e a nessun altro, è una tipica idea di assistenzialismo occidentale e nega la dignità umana". Parola di Muhammad Yunus, economista e banchiere bengalese che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 per aver ideato e creato la 'banca dei poveri'. In un'intervista a La Stampa, l'inventore del microcredito boccia tout court il caposaldo ...