Il Piano della Commissione UE per finanziare la crescita sostenibile | un' opportunità le

RigoPiano - indagati governatori della regione Abruzzo dal 2005 a oggi : Rigopiano, indagati governatori della regione Abruzzo dal 2005 a oggi Si allarga l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti : avvisi di garanzia per Luciano D'Alfonso e i suoi predecessori, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. Le ipotesi di reato sono omicidio e disastro ...

Il Piano che eviterà il licenziamento di 500 lavoratori della Embraco : Tutti salvi i lavoratori del'Embraco 'con gli stessi diritti e le stesse retribuzioni'. È arrivata dunque, al tavolo del ministero dello Sviluppo economico, la soluzione per il caso dell'azienda del ...

Cagliari. Una campagna di indagine per studiare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile : Sostenibilità e partecipazione: ecco il futuro della mobilita urbana di Cagliari. 'Sostenibilità come riferimento fondante per ridisegnare la strategia sulla Mobilità urbana, integrando servizi, ...

Siena - contrari al matrimonio della figlia : fanno sfregiare genero con acido/ "Piano delittuoso" lungo 3 anni : Siena, acido in faccia al genero “Non devi sposare nostra figlia, vecchio!”: arrestati genitori della moglie. Avevano ingaggiato un uomo per compiere il raid.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:39:00 GMT)

Impiegata della Regione si lancia dal settimo Piano : morta sul colpo : Suicidio in Regione Lombardia . Una dipendente di 41 anni della Regione si è tolta la vita lanciandosi dal palazzo Lombardia in via Algarotti, a Milano. È accaduto stamani intorno alle 8, quando nell'...

Milano - donna si suicida buttandosi dal settimo Piano del palazzo della Regione/ 41enne morta sul colpo : Milano, donna si suicida buttandosi dal settimo piano del palazzo della Regione: 41enne morta sul colpo. Si tratta di Luisella Bertazzo, dipendente della Regione Lombardia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:41:00 GMT)

Sanità : Ministero approva Piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - Il Ministero della Salute ha approvato il piano di prevenzione e contrasto al gioco patologico e di cura dei malati di azzardo della Regione Veneto. Ne dà notizia l’assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin all’indomani della comunicazione ricevuta dal Ministero

Sanità : Ministero approva Piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il piano regionale prevede attività di informazione e sensibilizzazione (a partire da baristi, tabaccai, gestori dei punti scommessa), interventi di prevenzione nelle scuole e nei centri anziani, programmi di cura e di riabilitazione, valorizzazione delle esperienze terri