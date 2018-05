Il piano che eviterà il licenziamento di 500 lavoratori della Embraco

'Ogni cosa che dici è legge - se vuoi mi butto dal quinto piano' : BRINDISI - Giuramento di fedeltà, di impronta mafiosa: 'Sei un grande compare, ogni cosa che dici è legge, se adesso vuoi, io mi butto giù dal quinto piano, tutto quello che vuoi tu'. La cultura ...

Belen Rodriguez imita Emma Marrone - Amici 17/ Video - "Certo che tu la tocchi sempre piano - Maria..." : Belen Rodriguez imita Emma Marrone nella nuova puntata del serale di Amici 17. Delirio in studio, ma la cantante nota: "Io non cammino così, tu sei più f*ga!", il Video.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:12:00 GMT)

Volley - SuperLega 2018 : i migliori italiani della stagione. Randazzo super bomber - piano Re a muro - Juantorena e Zaytsev top : le statistiche : La superLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile, si è conclusa con il successo di Perugia che si è laureata Campione d’Italia sconfiggendo Civitanova nella Finale Scudetto. La stagione ha regalato grandi emozioni e le statistiche conclusive possono essere analizzate per fare un punto della situazione. Quali sono stati i migliori giocatori italiani secondo le statistiche? Analizziamo la situazione parametro per ...

Al bancomat si accorge che mancano soldi sul conto e corre dai carabinieri per denunciare tutto. Ma è lì che arriva il ‘colpo di grazia’ : altro che carta clonata - la scoperta è tremenda per davvero. E il ‘furto’ passa decisamente in secondo piano : Per la serie brutte, anzi bruttissime, sorprese: vai al bancomat e ti accorgi che mancano dei soldi. Calma. Va mantenuta la calma. In questi casi, dopo il giusto choc iniziale, perché a nessuno fa piacere di veder sparire i propri risparmi, si avverte subito la banca telefonando all’apposito numero verde che nella maggior parte dei casi è scritto a caratteri cubitali su ogni bancomat per velocizzare la pratica e si procede così al blocco ...

Direzione PD - i renziani chiedono supporto con una raccolta firme : scoppiano le polemiche tra la minoranza : 15.10 - Piccola bufera nella tarda mattinata di oggi, legata a un sito internet nato a tempo di record e non legato direttamente al Partito Democratico. SenzaDiMe.it, registrato da un elettore del PD, tale Alberico De Luca, aveva elencato tutti i membri della Direzione del PD dividendoli in favorevoli o contrari alla trattativa con M5S, dedicando una parte anche a chi non si era ancora espresso pubblicamente in modo chiaro.È bastata però una ...

Netanyahu : "piano segreto Iran sulle bombe atomiche"/ Usa e Israele - guerra a Teheran? : Israele, Netanyahu: “Iran mente sul nucleare. Preparavano 5 bombe come Hiroshima: abbiamo le prove”. Le ultime notizie: intelligence scopre dossier segreto di Teheran(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:40:00 GMT)

Governo - Emiliano : “Al voto? Pd verrà raso al suolo. I miei compagni di partito sappiano che è Renzi a chiedere le elezioni” : “Se non si mettono d’accordo per fare un Governo e continuano a dare questo spettacolo forse la soluzione è andare al voto”. Risponde così ai cronisti Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a margine della mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno Maggio Libero e Pensante (segui la diretta video). “Una legge elettorale fatta dal Pd che si conclude con nuove elezioni a due ...

NETANYAHU : “piano SEGRETO IRAN SULLE BOMBE ATOMICHE”/ Teheran : “accuse Israele vecchie - utili solo a Trump” : Israele, NETANYAHU: “IRAN mente sul nucleare. Preparavano 5 BOMBE come Hiroshima: abbiamo le prove”. Le ultime notizie: intelligence scopre dossier SEGRETO di Teheran(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:25:00 GMT)

EMMA MARRONE - SCHERZO LE IENE/ Video : dalla risate a Mi Parli piano - tutto pronto per il nuovo singolo : EMMA MARRONE, SCHERZO Le IENE: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Napoli - il piano del Monaco per Sarri. E spunta anche un altro club... : Il Monaco fa sul serio per Maurizio Sarri . Come scrive il Corriere dello Sport , il club del Principato è pronto a pagare la clausola da 8 milioni di euro presente sul contratto del tecnico del Napoli. Non solo i biancorossi, però, sull'ex Empoli: anche lo Zenit ci pensa.

Roma Liverpool/ Allarme hooligans : 1000 tifosi inglesi schedati in arrivo. Il piano per la sicurezza : Roma Liverpool, è Allarme hooligans: 1000 tifosi inglesi schedati in arrivo per il ritorno della semifinale di Champions League. Il piano per la sicurezza: oggi vertice al Viminale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:15:00 GMT)

Cade dal quarto piano per afferrare il suo peluche - 13enne ricoverata in gravi condizioni : La ragazzina si è sporta troppo in avanti ed ha perso l'equilibrio. Nell'impatto ha riportato numerose fratture a gambe e bacino ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Roma - lancia il cane dal 7° piano e aggredisce gli agenti che confortano il figlio in lacrime : “Basta pagliacciate” : Ha lanciato la cagnolina del figlio quindicenne dal settimo piano. Poi è sceso in strada, ha visto che i poliziotti stavano confortando il ragazzino in lacrime e ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni. “Tutte ‘ste pagliacciate… E’ solo un cane”, ha urlato in preda alla rabbia. L’uomo è stato poi immobilizzato a fatica, anche con l’aiuto dello spray al peperoncino, e denunciato per ...