Il Pd al voto con Paolo Gentiloni premier ma si va verso la scissione

“Il voto è meglio di un patto con Di Maio”. Parla Maroni : Roma. “Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra, allora deve governare con il centrodestra”, dice con un tono benevolo, “da fratello maggiore” che offre consigli non richiesti al più giovane segretario della Lega. Per questo “bisognerebbe lasciar perdere i Cinque stelle e Luigi Di Maio”, agg

Di Maio : «Domani chiudiamo» Salvini : «Se no si va al voto» Conti e migranti - monito Ue all'Italia : «Speriamo» che col nuovo governo in Italia «non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria», ha detto il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos . Il commissario ha ...

Di Maio : «Domani chiudiamo» Salvini : «Se no si va al voto» Conti e migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»

GOVERNO - SALVINI : "SIAMO AL TRATTO FINALE"/ Video - contratto M5s-Lega : "O c'è intesa o si torna al voto" : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e conTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di Maio e concede altro tempo. "ConTRATTO in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:18:00 GMT)

M5s-Lega - Di Maio 'Contro di noi attacchi di eurocrati. Ma chiuderemo il contratto'. Salvini frena 'Governo forte o voto' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

Salvini : non si va a Bruxelles con idee diverse - o intesa M5s o voto : L'ipotesi di una rottura "sarà una scelta presa da entrambi, ci sono alcuni temi su cui siamo lontani ed è chiaro che non possiamo andare a Bruxelles con un governo che rappresenti due idee lontane". ...

Salvini : intesa con M5S o si torna al voto Di Maio : ora è il momento del coraggio : Europa in allarme su debito e migranti. Bruxelles, nel momento più complicato della trattativa, inizia a incalzare i due leader italiani. Il segretario della Lega: «Ennesima interferenza»

BERLUSCONI STOPPA SALVINI - "PENSACI BENE"/ E Brunetta guarda al voto : "Cav pronto a candidarsi a Palazzo Chigi" : BERLUSCONI "riabilitato" vuole spaccare il Governo gialloverde di SALVINI e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:21:00 GMT)

BERLUSCONI : FRENATA GOVERNO DOPO VISITA SALVINI AD ARCORE/ ”Strappa con M5s : con Forza Italia al voto” : BERLUSCONI "riabilitato" vuole spaccare il GOVERNO gialloverde di SALVINI e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:25:00 GMT)

ROTTURA DI MAIO-SALVINI/ La profezia di Berlusconi e lo spettro del voto : Di Maio ha prima impallinato Sapelli, e poi (ri)proposto se stesso come premier. A quel punto Salvini poteva solo alzare il prezzo. Con Mattarella contro. La profezia di B. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ I nomi del totopremier che non piacciono a Mattarella, di A. Del DucaDALLA CINA/ Lao Xi: il piano del Quirinale per fare come in Malesia

Governo - la battuta del leghista Giorgetti dopo le consultazioni : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto” : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto”. Questa la battuta del capogruppo leghista alla Camera Giancarlo Giorgetti, dopo le consultazioni di M5s e Lega con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Silenzio o quasi, invece, dai due leader. Di Maio è entrato e uscito dal Quirinale in auto, mentre Salvini ha rivendicato di “non voler aggiungere altro”, dopo le distanze che restano ancora nei due ...

Gelmini : 'Con lui il voto sarebbe andato diversamente per il futuro governo però non cambia nulla' : Assicurano che la 'linea' rispetto al nascituro governo giallo-verde non cambia. Ma nel loro umore, nelle loro speranze - e anche nei loro calcoli- in realtà, tutto è cambiato. Per i parlamentari di ...

