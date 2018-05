Il monito dall' UE | ridurre il debito e rispettare gli impegni

Dall'UE arriva il monito all'Italia : «no a ricette sovraniste e proclami illusori» : Le istituzioni europee riunite a Firenze per lo Stato dell'Unione lanciano il loro monito ai governi: «l'appartenenza all'unione e alla moneta unica non possono essere messi in discussione»

Pensioni con carriere corte? monito dalla UE e come funziona il sistema oggi Video : In linea generale in Italia le prestazioni previdenziali si basano su due fattori, l’eta' e i contributi versati. Nel 2019 gia' confermato un inasprimento per entrambi questi requisiti per tutte e due le misure che rappresentano i pilastri dell’intero sistema, la pensione anticipata e quella di vecchiaia. Dal punto di vista dei contributi però occorre dire che la soglia che generalmente viene considerata come la minima per l’accesso a numerose ...

Iran il monito di Guterres 'Rischio di guerra se Trump si ritira dall accordo sul nucleare' : L'Iran si impegnò a ridurre drasticamente il numero delle macchine usate per arricchire l'uranio in cambio della riduzione delle sanzioni che per anni hanno bloccato l'economia del Paese. L'Agenzia ...

Pensioni - il nuovo monito in arrivo dall'UE e le proiezioni per il 2020-2040 Video : Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo rapporto redatto dalla Commissione Europea in merita al sistema Pensionistico italiano [Video]. Un comparto che per i tecnici internazionali svolge adeguatamente la necessita' di mantenimento del reddito, ma che risulta inadeguato contro la poverta'. Il monito dei tecnici internazionali si concentra soprattutto per la situazione a rischio con cui dovranno confrontarsi i futuri assegni e per chi si ...

Minaccia e opprime la moglie : ammonito dalla Polizia : Il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha eseguito nei confronti di S. A., lametino, di anni 58, il provvedimento dell'Ammonimento emesso dal Questore di Catanzaro, su richiesta del Commissariato ...