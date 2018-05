Il lavoro risale | ma più persone emigrano | l’Istat legge l’Italia in 10 numeri

wired

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Migliora lo stato di salute dell’economia, ma aumentano le famiglie povere. Aumenta l’occupazione, ma diminuisce la popolazione. Cresce il prodotto interno lordo, ma meno che tra i vicini di casa in Europa. La fotografia dell’Italia scattata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) nel suo rapporto annuale mostra le contraddizioni e le spinte opposte che governano la trasformazione del Belpaese. 1,5% Il prodotto interno lordo nel 2017 è aumentanto con un tasso maggiore rispetto al 2016 (0,9%).però è cresciuta meno delle altre nazioni europee e in un contesto espansivo a livello globale. Il Fondo monetario internazionale stima un +3,8% di crescita mondiale. 5,4% Accelera l’incremento delle esportazioni italiane nell’ultimo anno. A livello di incasso, le vendite all’estero hanno aumento del 7,3% il proprio valore. Tuttavia sono cresciute in ...