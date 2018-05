ilgiornale

: Il garage di Benzema: auto potenti, lussuose ed esclusive - bari_times : Il garage di Benzema: auto potenti, lussuose ed esclusive - canalesportiv : Il garage di Benzema: auto potenti, lussuose ed esclusive -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Veloce in campo e al volante: Karimè conosciuto soprattutto per la sua rapidità sul terreno di gioco, ma anche una volta svestita la casacca del Real Madrid non è certo uno abituato ad andar ...