Il Diario di Anna Frank | le riflessioni sul sesso nelle pagine segrete

: Ricostruite due pagine inedite del Diario di #AnnaFrank - Agenzia_Ansa : Ricostruite due pagine inedite del Diario di #AnnaFrank - HuffPostItalia : Anna Frank, ricostruite due pagine inedite del Diario (e riguardano le sue curiosità sessuali) - Corriere : Ricostruite 2 pagine inedite del 'Diario' di Anna Frank -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) In duedel suoaveva scrittointime: se ne vergognò quasi subito e, per paura che qualcuno potesse leggerle, e le copri con nastro adesivo marrone. Da allora le78 e 79 dell’ormai celebresono rimaste, ma grazie a nuove tecnologie digitali gli esperti sono riusciti a leggere il contenuto nascosto. La scoperta è stata annunciata dalla AnneHouse: sulle duedi quaderno cancellate ci sono diverse decine di righe manoscritte, tra le quali barzellette che lei stessa definiva “sporche” esul, la prostituzione e la contraccezione. Per decifrare il testo, i ricercatori del Museo di, dell’Istituto per la guerra, l’Olocausto e gli studi sul genocidio e dell’Istituto Huygens per la storia dei Paesi Bassi, hanno fotografato le, le hanno retroilluminate, e ...