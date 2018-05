today

: Il dialetto siciliano diventa materia di studio: sarà introdotto nei programmi scolastici - Prapat1959 : Il dialetto siciliano diventa materia di studio: sarà introdotto nei programmi scolastici - occhipintipa66 : Questa cosa mi piace e assai! #Sicilia #lingua #siciliano #autonomia #indipendenza -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La giunta regionale, presieduta dal presidente Nello Musumeci, si è riunita in seduta straordinaria ad Agrigento in occasione del 72esimo anniversario dell'Autonomia siciliana. Come riferisce PalermoToday, il...