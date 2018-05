Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari | lo spread si impenna a 140 punti

Governo M5s-Lega - Gene Gnocchi svela il retroscena della trattativa : “Ecco come è nato il contratto ” : Durante la riunione al Pirellone a un certo punto ti dico solo che è entrato uno con uno spazzolone in mano, Salvini gli ha chiesto: “Per caso lei è Conte, il nuovo premier?” E quello gli ha risposto: “Veramente sono uno delle pulizie, stavo pulendo il ventesimo piano e se mi dite quando uscite pulisco anche il vostro ufficio”. A Giorgetti gli è venuta un’idea. “Ma lei che studi ha fatto?” “Io ho la terza media”. “Allora ci fa un favore? Ci ...

La bozza del “contratto” tra M5S e Lega : L'ha pubblicata lo HuffPost ed è una versione «superata», dicono Lega e M5S: ma permette di sapere di cosa si sta discutendo e in che termini The post La bozza del “contratto” tra M5S e Lega appeared first on Il Post.