Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari | lo spread sale oltre 140

COSA C'E' NEL contratto M5S-LEGA - PUNTI DEL PROGRAMMA/ Contenuti : Reddito di Cittadinanza - Fornero e debito : COSA c'è nel CONTRATTO M5S-LEGA, PUNTI del PROGRAMMA: ecco i Contenuti dell'accordo tra i due partiti per la formazione del nuovo Governo, dal comitato di conciliazione al debito pubblico(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:08:00 GMT)

Spread in rialzo dopo la bozza di contratto Lega-M5S. Piazza Affari fanalino di coda : I mercati reagiscono con qualche segnale di preoccupazione alla bozza del contratto Lega-M5s che prevedeva un'uscita dell'Italia dall'euro, bollata subito come superata, mentre le due...

Spread in rialzo. Il contratto Lega-M5S spaventa i mercati : Avvio di contrattazioni in rialzo per il differenziale dei tassi Italia-Germania, lo Spread sui titoli a 10 anni guadagna 5 punti base rispetto alla precedente chiusura portandosi a 136 punti base. ...

Governo - dopo la bozza del contratto Lega-M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 140 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato italiani a dieci anni ha toccato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (il differenziale tra il tasso ...

Piazza Affari apre in calo - dopo la bozza di contratto M5S-Lega. Riaffiora lo spread : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% mentre il resto delle borse europee è in cerca di direzione e si discosta poco dai livelli della vigilia. Tornano a pesare le incertezze sulla formazione del nuovo governo, dopo le indiscrezioni sulla bozza di contratto tra Lega e M5s pubblicate ieri da Huffpost, in cui tra le altre cose si ipotizza la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di ...

Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari - lo spread sale fino a 140 punti : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

La bozza del contratto Lega-M5s getta nel panico l'Europa. Pd e FI all'attacco : 'Rendere possibile l'uscita dall'euro, chiedere alla Bce di ridurre debito italiano di 250 miliardi' alcuni punti svelati dall'Huffington Post. Testo vecchio e già superato' rassicurano in una nota ...

Governo M5s-Lega - Gene Gnocchi svela il retroscena della trattativa : “Ecco come è nato il contratto” : Durante la riunione al Pirellone a un certo punto ti dico solo che è entrato uno con uno spazzolone in mano, Salvini gli ha chiesto: “Per caso lei è Conte, il nuovo premier?” E quello gli ha risposto: “Veramente sono uno delle pulizie, stavo pulendo il ventesimo piano e se mi dite quando uscite pulisco anche il vostro ufficio”. A Giorgetti gli è venuta un’idea. “Ma lei che studi ha fatto?” “Io ho la terza media”. “Allora ci fa un favore? Ci ...

contratto di governo M5S-Lega - la bozza è un caso : uscita dall'euro e cancellazione debito - 'Testo superato' : ... , basato sul predominio del mercato e sul rispetto dei vincoli stringenti, deve essere ripensato insieme ai partner europei e assieme alla politica monetaria", si legge nel documento diffuso a fine ...

contratto M5S-Lega : dal debito cancellato alla linea filo-Putin - è giallo sul programma : E' proseguito anche ieri il confronto fra gli esponenti del Movimento 5 Stelle e della Lega sul programma dell'eventuale governo gialloverde. Restano sul tappeto parecchi nodi da sciogliere ...

La bozza del “contratto” tra M5S e Lega : L'ha pubblicata lo HuffPost ed è una versione «superata», dicono Lega e M5S: ma permette di sapere di cosa si sta discutendo e in che termini The post La bozza del “contratto” tra M5S e Lega appeared first on Il Post.

contratto Lega-M5s - c'è anche un "Comitato" parallelo al Consiglio dei ministri : Nella serata di martedì l'Huffington Post ha pubblicato una bozza del Contratto di governo a cui stanno lavorando Lega e M5s, e su cui la trattativa si è arenata: 39 pagine che hanno scatenato polemiche feroci...