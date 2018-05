Il Confine ha tenuto e non è stato invaso dal trash del Grande Fratello

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La Rai regala un altro martedì all'insegna della nostra storia, seppur opponendolo al.Oramai dobbiamo rassegnarci al fatto che Barbara D'Urso e il suo carrozzone prevalgano sistematicamente anche sulla qualità. Il, miniserie articolata in due puntate per la regia di Carlo Carlei, però ha retto l'urto in trincea e cattura 3.666.000 spettatori pari al 15.2% di share.La macchina da presa di Carlei, regista tra i più noti e stimati anche negli Stati Uniti, ci ha riportato nella Trieste del 1914, alla vigilia della Prima guerra mondiale, con gli occhi di tre protagonisti che intrecceranno le loro vite nel più classico del triangoli: Franz è figlio di un dispotico colonnello dell'Esercito austriaco, Bruno proviene da una famiglia italiana che tutto sommato sta bene sotto gli Asburgo, eccetto ilirredentista e infine ...