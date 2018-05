Il Capitano Maria conquista oltre 6 milioni di telespettatori

La fiction "Capitano Maria" porta sullo schermo anche la fasanese Vinci : ... a fare da splendida cornice alla fiction, ecco che si registra la presenza, come 'figurazione speciale', dell'adolescente fasanese Giorgia Vinci, 11 anni e non nuova al mondo degli spettacoli. ...

Giorgio Pasotti - Il Capitano Maria / “Vanessa Incontrada? Una compagna di viaggio perfetta - ecco perché" : Giorgio Pasotti è Dario Ventura nella serie Il Capitano Maria. L'attore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ammette: “Vanessa Incontrada? Una compagna di viaggio perfetta"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:50:00 GMT)

Il Capitano Maria : replica della seconda puntata su Raiplay Video : Lunedì 14 maggio va in onda la nuova fiction di Rai 1 Il Capitano Maria [Video]. Dopo l'esordio straordinario della prima puntata che ha appassionato 7 milioni e 32 milioni di telespettatori tenendoli incollati ai teleschermi, Vanessa Incontrada torna, con un secondo imperdibile appuntamento, a vestire i panni di Maria Guerra, un Capitano dell'arma dei Carabinieri ma anche una mamma costretta a crescere da sola i suoi figli dopo la morte del ...

Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada patetica in una trama ai confini della realtà : Il Capitano Maria La tv a volte mette davanti a dei casi, davanti ai quali è difficile dare una spiegazione. Sono i “misteri” dell’auditel, che premiano a piene mani programmi che, invece, analizzati un pezzo alla volta, lasciano profondamente a desiderare. E’ il caso de Il Capitano Maria, la fiction di Rai 1 che sta registrando ascolti molto alti, a fronte di una trama inverosimile ed una protagonista ormai limitata dai ...

Il Capitano Maria - Andrea Bosca è il tenente Labriola : ‘Un eroe romantico dei nostri giorni’ : Quando si dice non prenderla sotto gamba: Andrea Bosca, interprete del tenente Enrico Labriola, s’è preparato al meglio per il suo ruolo all’interno de Il capitano Maria, la nuova fiction di Rai1 (la seconda puntata è andata in onda il 14 maggio) che sta macinando ascolti: “Ho affiancato dei veri carabinieri per capire i metodi di indagine e le dinamiche”, ha raccontato nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e ...

Giorgio Pasotti e Il Capitano Maria : ‘Vanessa Incontrada compagna perfetta’ : Membro del cast de Il capitano Maria, la fiction campione di ascolti di Rai1, Giorgio Pasotti è Dario Ventura nella serie che vede come protagonista Vanessa Incontrada. E della bella collega italo-spagnola l’attore bergamasco non dice che un gran bene: “Vanessa è una compagna di viaggio perfetta perché oltre a essere una grande professionista si prende poco sul serio e questo aiuta nella collaborazione sul set” ha detto nel ...

Ascolti tv - Vanessa Incontrada inarrestabile con "Il Capitano Maria" : Prosegue il successo de "Il Capitano Maria", la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Vanessa Incontrada. Dopo

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

IL Capitano MARIA/ Anticipazioni terza puntata 21 maggio 2018 : le scoperte su Annagreca Zara : Il CAPITANO MARIA, fiction Rai 1 Anticipazioni terza puntata 21 maggio 2018: Guerra indaga sul passato di Annagreca, che si troverà ancora una volta in pericolo(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 06:34:00 GMT)