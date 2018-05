Ikea | il bello di essere imperfetti La nuova collezione Industriell

vanityfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) «Quando ho terminato la scuola di design, il mio obiettivo era quello di raggiungere la perfezione nel design», dice Piet Hein Eek. «Se realizzavi un migliaio di copie, dovevanoidentiche. Ogni elemento del design veniva accuratamente studiato dal designer. Io volevo allontanarmi da quell’idea e lasciare che fosse il materiale a prevalere su tutto il resto».ha accolto questa sfida con, unasu larga scala di oggetti che rivelano la mano imperfetta dell’uomo. LEGGI ANCHE, come trasformare la casa in un'oasi di relax Per raggiungere questo scopo, è stato necessario studiare per ogni oggetto un nuovo metodo di produzione. E far accettare alle fabbriche ciò che viene solitamente considerato un errore ed eliminato. Il disegno dei tessuti ad esempio è stato eseguito a mano libera, rivelando così le particolari imperfezioni che si troveranno ...