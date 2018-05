I sovranisti ora fanno paura e la Ue si affida a Berlusconi

ilgiornale

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Nel centrodestra le perplessità sull'operazione Lega-Cinquestelle sono sempre più visibili e manifeste. Sia Forza Italia che Fratelli d'Italia prendono sempre più le distanze dal possibile governo giallo-verde. Le critiche sono sempre più mirate e circostanziate, la sensazione è che la sintesi sia impossibile e ci si trovi di fronte a un vicolo cieco, anche se l'esecutivo dovesse partire. In ogni caso la linea è quella di non adottare toni troppo affilati perché "se salta tutto deve essere chiaro che è soltanto una loro responsabilità".Silviofinora ha evitato commenti, ma oggi a Sofia per la riunione dei leader del Partito Popolare Europeo fissata prima del summit tra Unione Europea e Paesi dei Balcani occidentali - la sua prima apparizione pubblica all'indomani della riabilitazione giudiziaria - dirà la sua sull'evoluzione del quadro politico italiano. Nei giorni scorsi, ...