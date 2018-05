I saluti agli ex Pooh di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in concerto a Milano | video e

optimaitalia

(Di mercoledì 16 maggio 2018)inaprono ufficialmente il tour per il supporto di Insieme, disco che hanno rilasciato nel mese di novembre. Inizialmente previsto per il Mediolanum Forum di Assago, ilsi è invece tenuto al Teatro degli Arcimboldi per esigenze tecniche. I due artisti sono apparsi carichi come al solito, andando a ripercorrere le carriere da solisti ma anche portando una grossa fetta della tradizioneche hanno ricordato prima dell'esibizione in Pierre. Un'impresa sicuramente non facile, per, che si sono rimessi in gioco dopo 50 anni di carriera con un progetto completamente nuovo e un disco di inediti nel quale compare anche la firma di Valerio Negrini, che del gruppo ha fatto la storia. La voglia di cantare c'è e anche quella di intrattenere il pubblico che è quello delle grandi occasioni, ...