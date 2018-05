I rialzi del petrolio spingono la benzina sopra 1 | 6 euro

Atalanta-Milan - Gattuso LIVE : 'Juve? Delusione enorme - ora rialziamoci' : La pesante sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, primo match ball per accedere in Europa League sprecato: ora il campionato, l'Atalanta. Altra gara importantissima per i ...

BITCOIN E CO./ Le notizie che spiegano gli ultimi rialzi delle criptovalute : Dopo i minimi toccati a marzo, BITCOIN e altre criptovalute stanno salendo di valore. E aumentano anche gli investimenti nel settore.

Terremoto - l’oasi delle farfalle nei Monti Sibillini : “Così ci rialziamo dalla botta che abbiamo preso” : C’è un macaone nato da una mezzoretta. Non ha ancora le ali stese e per questo si aspetta il momento in cui sarà in grado di volare per liberarlo all’aperto. Perché nel “Giardino delle farfalle” non esistono serre o confini: la parola d’ordine è libertà. Soprattutto la libertà di resistere e andare avanti. Quella di aggrapparsi con le unghie al futuro di un territorio che, seppur minato dal sisma del 2016, ha dentro di sé le ...

Scalare il muro della paura : mercato rialzista più affannato di sempre : ... dalle tecnologie rivoluzionarie che hanno fatto esplodere l'economia del precariato ai cambiamenti demografici a livello mondiale. Altri fattori in gioco possono essere il minor potere negoziale da ...

Tasse auto - in Italia un salasso da 73 mld : tra i più alti della UE. Timori per rialzi con nuovi test CO2 : ROMA - Dall'Iva alle Tasse di registrazione, dal bollo ai pedaggi alle accise, l'Italia è ai primi posti nell'Ue a 15 paesi per carico fiscale sull' auto con 73 mld nel...

Lazio - Inzaghi : "Delusione europea - rialziamoci per il derby" : Il tecnico: "La macchia di Salisburgo non cancella l'ottima stagione. Con la Roma ci giochiamo molto"

Euro si rafforza dopo rialzi tassi delineati da Nowotny : Secondo il consigliere Bce, è il momento per una graduale normalizzazione delle politiche e 'l'economia dell'area dell'Euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e ...

Wall Street verso un avvio rialzista. In settimana riparte la stagione delle trimestrali : Wall Street si prepara ad inaugurare la prima seduta della settimana con il segno positivo, in scia all'allentamento delle tensioni legate al rischio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. ...

Valanghe - il parere dell’esperto : “Attenzione a rialzi termici e quantità di neve” : Temperatura e quantità di neve: prima di una gita di scialpinismo o di una discesa free-ride sono questi i due elementi da studiare nel dettaglio. E’ questo l’unico deterrente per gli incidenti in montagna, secondo Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino valdostano, uno dei massimi esperti in Italia di sicurezza in alta quota. Favre non vuole commentare ciò che è accaduto oggi sotto il colle Chamolè dove hanno perso la vita due ...

Mediaset vola in Borsa/ rialzi del 7% dopo l'accordo con Sky su Premium. Ma Ei Towers non è coinvolta : Mediaset vola in Borsa dopo l'accordo con Sky su Premium. Anche Ei Towers trae giovamento dalla situazione. Ci sono domande aperte anche su Vivendi e Mediapro(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:07:00 GMT)

Telefonia - l’Antitrust sospende i rialzi nelle bollette dopo l’obbligo della fatturazione mensile : Telefonia, l’Antitrust sospende i rialzi nelle bollette dopo l’obbligo della fatturazione mensile Telefonia, l’Antitrust sospende i rialzi nelle bollette dopo l’obbligo della fatturazione mensile Continua a leggere