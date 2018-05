I Predarubia in radio con il nuovo singolo “A girl named Hope”

allmusicnews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Iincon il“AHope” “AHope”, indall’ 11 Maggio, è il terzodella band toscana, estratto dall’ album “Somewhere Boulevard”. Sembra una canzone d’amore, di speranza, ma in realtà parla di dipendenze e lo fa proprio nell’ingannevole modo in cui le dipendenze ci appaiono, nella visione distorta e romantica che abbiamo di esse. “Quando incontri Hope, se incontri Hope, ti ammalia, te ne innamori, le credi illudendoti che le sue promesse, quello che noi facciamo a noi stessi, siano vere” Isaranno ospiti al Pistoia Blues Festival il 14 Luglio, in apertura del concerto di Steve Hackett (ex Genesis). “Somewhere Boulevard” è l’album che ha segnato l’esordio discografico dei. Ini due singoli estratti “RIP” e ...