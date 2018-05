I miti di uno sviluppo supertecnologico | ma intanto la formazione dei giovani è

controlacrisi

: #controlacrisi 'I miti di uno sviluppo supertecnologico, ma intanto la formazione dei… - CONTROLACRISI : #controlacrisi 'I miti di uno sviluppo supertecnologico, ma intanto la formazione dei… - chamberlainn : @DM_Deluca @Miti_Vigliero @AlbertoNardelli guarda, là dentro ci sono tante di quelle stupidaggini che uno si perde pure l'uscita dall'euro - Miti_Vigliero : RT @marcoimarisio: Riassunto del contratto di governo tra M5S e Lega rivelato da @HuffPostItalia (complimenti per lo scoop): uno Stato di P… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) I ritardi dell'Italia in materia di, ricerca e tecnologia sono sono sempre piu' evidenti e per ritardi non intendiamo ristrette elites richieste dalle università estere, pensiamo piuttosto ...