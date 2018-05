I Ministri | ecco le date del tour estivo

Ecco il Governo del Presidente : premier Giorgio Alleva con 13 Ministri : Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno un accordo. C’è tempo fino a lunedì per sapere se nascerà il Governo

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - 8 minuti di incontro. Ecco la squadra : chi saranno i loro Ministri : Oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio si rivedranno e forse il faccia a faccia durerà più degli 8-minuti-8 di mercoledì, nella giornata della accelerazione verso il governo di M5s e Lega . Il via libera ...

Oggi Elisabetta Belloni premier. Ecco lista dei Ministri : domenica giuramento : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella Oggi darà l’incarico per formare un governo neutrale come annunciato alla fine delle consultazioni. Il

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : Ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Governo - l'offerta di Di Maio a Salvini : Ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : «Niente premier - ma Ministri di peso» Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Ministri : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del contratto del M5S Pronto il mandato esplorativo per Fico : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve. La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «Sono ...

Pur di arrivare a Palazzo Chigi ora Di Maio loda pure i Ministri Pd. Ma ecco cosa hanno detto in cinque anni a Franceschini - Minniti e Martina : Il primo interlocutore del M5s "è sicuramente il Pd con l'attuale segretario e con le persone che in questi anni hanno lavorato bene. Noi non abbiamo mai detto che sono tutti uguali: molti di noi hanno espresso apprezzamenti per l'operato all'Agricoltura di Martina e per Minniti e Franceschini". Ha detto proprio così, Luigi Di Maio, durante l'ultima puntata di Di Martedì. Eppure, basta andare indietro nel tempo, giusto di ...