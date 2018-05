I jihadisti tornano da armarsi | sarà il terzo Ramadan di sangue?

ilgiornale

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Con l"inizio delil mondo musulmano festeggia l"annunciazione del Corano da parte dell"arcangelo Gabriele al profeta Maometto. Il, nono mese dell'anno secondo il calendario islamico, è il periodo per eccellenza nell"Islam dedicato al digiuno per la prima rivelazione del Corano al profeta Maometto. L"osservanza annuale è considerata come uno dei cinque pilastri dell'Islam e obbliga i musulmani ad astenersi dal comportamento peccaminoso e dal combattere se non per autodifesa. Secondo la Scrittura islamica, i premi spirituali del digiuno si moltiplicano durante ilmentre saranno perdonati i peccati precedenti. Per i veri musulmani praticanti sparsi per il mondo, il Mese Santo si onora con pace e profonda introspezione. Ilsi concluderà il prossimo 15 giugno con l"inizio delle celebrazioni per l"Eid al-Fitr, una delle feste più importanti della religione ...