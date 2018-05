I dieci consigli di Facebook per gli adolescenti

agi

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Suggerimenti sulla sicurezza, prevenzione contro il bullismo, ma anche dritte su cosa fare se si vuole fare una pausa: sono alcuni deiche si trovano nel 'portale per gli' cheha presentato ieri a Milano. Il portale è disponibile in 60 lingue e si trova al link.com/safety/youth. Si tratta, spiega la società, di "un punto di riferimento per i ragazzi che cercano risposte e ispirazione sulla piattaforma". Nel dettaglio sono incluse: Nozioni di base di: brevi guide su come ottenere il massimo dai prodotticome Pagine, Gruppi, Eventi e Profilo, rimanendo al sicuro, e informazioni su che tipo di dati la società raccoglie e sul modo in cui vengono utilizzati. Le esperienze dei coetanei: racconti in prima persona di teen da tutte le parti del mondo su come utilizzano la tecnologia ...