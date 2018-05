I 44 anni di Laura Pausini | la carriera di un' ambasciatrice del pop italiano nel mondo in

“Vi presento Ginevra!”. Laura Freddi mamma a 45 anni. Per la prima volta l’ex di “Non è la Rai” ha portato sua figlia in tv per mostrarla a tutti. Come ha reagito la piccola : È diventata mamma a 45 anni, e già questo ha fatto molto discutere. Ma lei lo desiderava tanto e per fortuna è andato tutto benissimo. Per la prima volta a “Domenica Live”, Laura Freddi ha portato sua figlia Ginevra, nata all’inizio del 2018 dalla storia d’amore con il suo compagno, il fisioterapista Leonardo D’Amico. Nell’intervista che le ha dedicato Barbarella, c’è anche spazio per la madre di ...

Laura Freddi e la figlia Ginevra a Domenica Live/ Mamma a 45 anni : il compagno Leonardo D’Amico sempre con lei : Laura Freddi e la figlia Ginevra a Domenica Live: con il compagno Leonardo D'Amico il coronamento di un sogno rincorso per tanto tempo. In studio per la prima volta. Laura Freddi e la piccola Ginevra sono state oggi ospiti di Barbara d'Urso. "E' uguale al papà, gli ho dato gli occhi almeno", è stato il primo commento della showgirl, dopo averla ufficialmente presentata alla padrona di casa per la prima volta. Laura è arrivata super ...

Laura Pausini in lacrime a Factor X Spagna per Inés : “Ricordi me a 16 anni” (video) : Laura Pausini in lacrime a Factor X Spagna per Inés Manzano ricorda gli esordi e i suoi primi 16 anni. L'artista di Solarolo, giudice della nuova edizione del talent, non ha saputo mantenere le lacrime di fronte all'esibizione della giovane concorrente. Se tutti i giudici sono concordi nel ritenere speciale il suo talento, per Laura Pausini c'è quel qualcosa in più che l'ha fatta commuovere. "Ricordi me a 16 anni, anche nel modo di portare ...

Laura Pausini smentisce il concerto in Sardegna dopo 9 anni di attesa : Laura Pausini smentisce il concerto in Sardegna dopo le prime indiscrezioni. I fan già si preparavano per la data del 5 settembre, quella designata per il suo live a Cagliari, ma l'artista ha immediatamente messo a tacere le voci circolate negli ultimi giorni. Smentito su più fronti, soprattutto sui social, il concerto di Laura Pausini a Cagliari attende ancora di essere organizzato ma non è detto che possa avere luogo, in prima istanza per ...

Marco Bocci e Laura Chiatti/ "Vogliamo risposarci e prima dei 25 anni di nozze!" : Marco Bocci e Laura Chiatti pronti a sposarsi di nuovo dopo tre anni di amore. La confessione a Vanity Fair: "Vorremmo farlo e prima del traguardo dei 25 anni di matrimonio!"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Laura Pausini e Paolo Carta/ Dedica d’amore per l’anniversario : “Sei il sorriso più bello del mondo… Ti amo!” : Laura Pausini e Paolo Carta, la Dedica d’amore per l’anniversario dei 13 anni insieme: “Sei il sorriso più bello del mondo… Ti amo!”, fan impazziti e tour mondiale alle porte.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:48:00 GMT)

Laura Pausini e Paolo Carta : la dedica per i 13 anni d’amore : Paolo Carta e i 13 anni d’amore con Laura Pausini: la dedica Laura Pausini e Paolo Carta festeggiano oggi 13 anni d’amore. In occasione di questo importante anniversario la cantante italiana ha postato sui suoi social una bellissima foto di loro due in bianco e nero e nella didascalia dell’immagine una dedica rivolta al suo fidanzato. Laura ha affermato che è consapevole che il loro amore è solo loro e non dei social network ...

Laura Pausini festeggia l'amore col compagno Paolo Carta : "Tredici anni sono pochi se penso a quante volte ancora sono pronta a dirti ti amo" : Una dichiarazione di rinnovato amore nel tredicesimo anniversario con il suo Paolo. Laura Pausini affida a Instagram un messaggio rivolto al compagno Paolo Carta, papà della sua Paola, di 5 anni. "Amore, lo so che il nostro amore è nostro e non dei social network ma non è colpa mia se mi esplode il cuore quando parlo di noi".Amore lo so che il nostro amore è nostro e non dei social network ma non è colpa mia se ...

Laura Pausini e Paolo Carta : «13 anni insieme sono pochi» : Tredici anni insieme. Da tanto dura l’amore tra Laura Pausini, 43 anni, e il musicista Paolo Carta, 53, papà della sua Paola, 5. Un traguardo, questo anniversario, che la cantante, da sempre molto riservata sulle questioni private, ha voluto raccontare via Instagram. Con una bella foto di coppia. LEGGI ANCHELaura Pausini e Paolo Carta, cena romantica in famiglia «Amore, lo so che il nostro amore è nostro e non dei social network ma non è ...

“Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiduesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni ...

“Quello che ha fatto sul suo corpo è indegno”. Laura muore a 20 anni. Una giovane madre scomparsa da casa - poi la ricerca e la macabra scoperta : “Ecco come l’abbiamo ritrovata…” : Una tragedia assurda quella accaduta a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Laura Petrolito, una giovane mamma di 20 anni, è stata ritrovata all’interno di un pozzo artesiano sulle colline che sovrastano la città siciliana. La donna era scomparsa lo scorso sabato, a denunciare la sparizione era stato il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno. Secondo la prima ricostruzione ...

Che tempo che fa/ Ospiti e diretta : Laura Pausini e Giovanni Trapattoni (18 marzo) : Che tempo che fa, anticipazioni di domenica 18 marzo: ecco tutti gli Ospiti di Fabio Fazio, da Laura Pausini a Giovanni Trapattoni, Antonio Albanese, Enzo Iacchetti ed Edoardo Leo...(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 08:03:00 GMT)

Fabio Fazio - colpaccio a Che tempo che fa : in studia Laura Pausini e Giovanni Trapattoni : Gli ospiti di domenica 18 marzo di Fabio Fazio sono quelli delle grandi occasioni. A Che tempo che Fa alle 20.35 su Rai1 saliranno sul palco Laura Pausini di cui domani esce il nuovo album di inediti "...