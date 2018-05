I 10 migliori Campeggi e Villaggi per il Glamping | il Torre Rinalda Camping Village di

I 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze attive : Non solo Trentino, però, in quanto le occasioni per trascorrere le vacanze attive ci sono in tutta Italia: nella TOP 10 Sport di KoobCamp sono presenti ben 3 strutture della Sardegna, 2 della Toscana,...

Viaggi & Turismo : i 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze attive : È il Dolomiti Camping Village di Dimaro (TN), in Trentino, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio Sport 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta specializzate nelle vacanze attive per i turisti sportivi. Una vittoria che conferma il Trentino-Alto Adige come la regione dello sport e del benessere in vacanza, dopo il premio conquistato dal ...

I 10 migliori Campeggi e Villaggi per il benessere : il Camping Vidor a Pozza di Fassa primo nel certificato Wellness 2018 : È il Camping Vidor – Family & Wellness Resort a Pozza di Fassa (TN), in Trentino, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio Wellness 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta specializzate nelle vacanze benessere. Wellness anche nel nome, il Camping Vidor – Family & Wellness Resort a Pozza di Fassa (TN) è il protagonista ...

I 10 migliori Campeggi e Villaggi delle città d’arte : il Camping Siena Colleverde di Siena (SI) primo nel certificato Art City 2018 : È il Camping Siena Colleverde di Siena (SI), tra le città più affascinanti e rappresentative della Toscana, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio delle città d’arte per il 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp. L’annuncio del premio Art City 2018 al Camping Siena Colleverde di Siena (SI) arriva in concomitanza con l’ingresso della primavera, la stagione più amata da Campeggiatori e ...