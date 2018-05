Honor 10 Prezzo aggressivo e concorrenziale | lo smartphone pronto a invadere il mercato!

Considerazioni a freddo su Honor 10 : perché sì e perché no - oltre il prezzo di listino : Sono trascorse ormai alcune ore dalla presentazione ufficiale del nuovo Honor 10 e, arrivati a questo punto, occorre approfondire il discorso per tutti coloro che stanno valutando seriamente la possibilità di acquistarlo. Se da un lato ieri era opportuno concentrarsi prevalentemente sulla scheda tecnica, come del resto abbiamo fatto con un apposito approfondimento subito dopo l'evento organizzato a Londra, oggi tocca inquadrare l'argomento sotto ...

Honor 10 : come ottenere 30€ di sconto (specifiche e prezzo ufficiali) : Honor 10 è ufficiale, il prezzo parte da 399,90€ per la versione da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e chi lo acquista su hiHonor.com avrà 30€ di sconto, ma solo sulla versione più capiente da 128GB che ha un costo di 449,90€. Fusione tra il design di Honor 9, top dello scorso anno, e Huawei P20, utilizza il SoC presente proprio su quest’ultimo e mostra un’interessante configurazione a doppia fotocamera sul retro supportata ...

Honor 10 : foto - prezzo - caratteristiche e data di uscita : Honor continua la sua fase di crescita e consolida la propria posizione nella fascia media di mercato lanciando il nuovo Honor 10: una via di mezzo ideale tra uno dei migliori smartphone del 2017, Honor 9, e l’ultimo phablet dei cinesi, quell’Honor View 10 che ha costituito per Honor il salto nel mondo dei display a tutto schermo. Come al solito, la sinergia con Huawei è totale: la strategia dei cinesi è massimizzare i costi di ...

Svelato in Europa l’attesissimo Honor 10 : tutto su scheda tecnica - prezzo e uscita : C'era grande attesa per la presentazione ufficiale del nuovo Honor 10 qui in Europa oggi 15 maggio e le aspettative non sono state deluse. Lo smartphone presenta una scheda tecnica di tutto rispetto, che fondamentalmente richiama i principali top di gamma Android del 2018, senza tuttavia disdegnare qualche elemento distintivo che potrebbe indurre il pubblico a farci un pensierino. Complice anche un prezzo leggermente più basso rispetto ai ...

Honor 10 arriva in Italia : tante novità e prezzo aggressivo : Londra – È un’occasione importante quella di oggi per Honor, che nella cornice di Londra ha appena lanciato anche in Europa il suo ultimo prodotto di punta: lo smartphone Honor 10. Dopo il successo di Honor 8 di due anni fa, consolidato con l’uscita un anno dopo dell’altrettanto apprezzato Honor 9, il gruppo è chiamato a dimostrare di saper continuare a portare innovazione in una fascia di prezzo lontana da quella dei ...

Honor 10 Prezzo : In Italia Costerà 399 Euro : Svelato il Prezzo di Honor 10 in Italia: Costerà 399 Euro nella versione base. Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi sullo smartphone Honor 10 in Italia. Honor 10 in arrivo da UniEuro, Mediaworld, Amazon, Euronics, Expert a 399 Euro Honor 10 Prezzo Italia 399 Euro Tutto è pronto per il lancio del nuovo smartphone Honor 10. Honor […]

Bollenti Huawei P20 Lite e Honor 9 Lite il 13 maggio : prezzo super per poche unità : Un fine settimana rovente per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media, in riferimento ad esempio ai vari Huawei P20 Lite ed Honor 9 Lite, tra i più apprezzati nell'ultimo periodo dal pubblico italiano in questo segmento. Il prezzo in entrambi i casi e davvero interessante, come si potrà osservare dall'approfondimento che intendo condividere con voi oggi 13 maggio. Vediamo dunque pou da vicino come stanno le ...

Honor 10 è già arrivato da Expert svelandoci il prezzo di vendita in Italia : Nonostante sia stato presentato solo sul mercato cinese, Honor 10 pare essere già arrivato sul mercato nostrano. A testimoniarne la venuta è un cartellino di vendita di Expert che ne svela il prezzo e una scheda tecnica che tuttavia differisce per vari punti dalla variante lanciata alcune settimane fa sul mercato natio. L'articolo Honor 10 è già arrivato da Expert svelandoci il prezzo di vendita in Italia proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 arriva in Italia il 15 maggio con prezzo già scontato al lancio : ecco come : Huawei inizierà la commercializzazione in Italia del nuovo Honor 10 a partire dal 15 maggio 2018, ma c’è già in atto una promozione sul sito ufficiale che vi permetterà di acquistarlo scontato: ecco come.Ufficializzato in Cina lo scorso 19 aprile 2018, Honor 10 è il nuovo smartphone android top di gamma del marchio secondario di Huawei che molto presto farà il suo debutto pure sui mercati internazionali.Infatti in data 15 maggio 2018 ...

Anticipata l’uscita di Honor 10 ed entità dello sconto su prezzo di listino : rumors del 7 maggio : Manca davvero poco alla presentazione ufficiale del nuovo Honor 10, uno degli smartphone Android più attesi di tutto il 2018. Come abbiamo avuto modo di riportarvi pochi giorni fa sulle nostre pagine, l'evento si terrà il prossimo 15 maggio a Londra, con lancio contestuale di una campagna da parte del produttore. Se da un lato è noto che sarà possibile ottenere uno sconto sul prezzo di listino, arrivando fino a 30 euro a seconda del numero di ...

Honor 10 : specifiche - uscita - prezzo ufficiali del top Android economico : Honor 10 annunciato in Cina sarà lanciato a livello globale il 15 maggio, già note varianti e prezzo. Il marchio economico di Huawei mostra ancora una volta di non avere nulla da invidiare ai marchi blasonati e decisamente più costosi. Fusione tra il design di Honor 9, top dello scorso anno, e Huawei P20, utilizza il SoC più presente proprio su quest’ultimo e mostra un’interessante configurazione a doppia fotocamera sul retro ...

Huawei Honor 10 è ufficiale in Cina : prezzo e caratteristiche hardware principali : Huawei Honor 10 è stato ufficializzato oggi in Cina con Notch (tacca) sul display e doppia fotocamera posteriore: ecco il prezzo di vendita e le altre caratteristiche principali. Se siete bene informati sapete che l’ultimo dispositivo top di gamma del secondo marchio di Huawei desinato ai mercati internazionali, è stato annunciato giusto lo scorso dicembre 2017 e si trattava dell’Honor View 10.Oggi l’azienda cinese ha ...

Honor MagicBook Ufficiale : Prezzo - Caratteristiche - Scheda Tecnica : Honor MagicBook Ufficiale: Kaby Lake R, 14″ e GPU Nvidia da 643 euro. Tutto quello che devi sapere sul nuovo computer portatile Honor MagicBook, potentissimo ed economico, con Windows 10 Honor MagicBook Dopo l’incredibile successo ottenuto nel mondo degli smartphone, Honor sbarca anche nel mondo dei computer portatili con Honor MagicBook. Presentato in Cina da pochi minuti, […]

Tutto sull’Honor 10 ufficiale in Cina : foto - scheda tecnica e prezzo : L'Honor 10 è ufficiale, almeno in Cina, oggi 19 aprile. La foto in apertura articolo, la scheda tecnica e il prezzo definitivo del device sono a disposizione in questo articolo per uno smartphone che potrebbe essere un nuovo gran successo commerciale del brand, visto l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Alla vigilia del lancio asiatico, avevamo già dettagliato molte specifiche dell'Honor 10 che puntualmente sono state in gran parte confermate. ...