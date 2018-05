Hawaii | migliaia di cancellazioni | perdite e licenziamenti | ecco come le eruzioni del

Terremoto 6.9 alle Hawaii durante eruzione Kilauea : migliaia di persone evacuate : Si susseguono le scosse di Terremoto nelle Hawaii , collegate all' eruzione del vulcano Kilauea . L'ultima, di magnitudo 6.9, la più forte dal 1975 ad oggi, si è registrata il 6 maggio a Big Island. migliaia di persone sono state evacuate , e al momento non si hanno notizie di vittime.Secondo la portavoce dell'Osservatorio vulcanologico delle Hawaii , Janet Babb, i numerosi terremoti registrati finora sull'isola riflettono il movimento ...

L'eruzione del vulcano Kilauea, nelle Hawaii , ha costretto le autorità a ordinare a Migliaia di persone di lasciare la propria casa nei pressi della città di Pahoa, sulla Big Island, la più grande isola dell'arcipelago. Un testimone citato dal Guardian

