Harry il "matto" si mette in riga (ma ora trema per i paparazzi) : Raccontano che Harry sia "devastato" per la rinuncia del padre della sposa a partecipare al matrimonio. Ora il futuro suocero Thomas Markle dice di voler esserci comunque, se i medici glielo permetteranno. Ma la sensazione del principe è che chiunque giri intorno alla sua vita abbia un prezzo da pagare. E che quel prezzo siano i paparazzi. Harry sa bene che gli obiettivi indiscreti e le sterline che i tabloid sborsano per i loro scoop sulla Casa ...

“Caro Principe Harry - non sposare Meghan. Ti farà diventare matto” : la lettera aperta del fratello dell’attrice : “Caro Principe Harry, non è troppo tardi. Meghan Markle non è ovviamente la donna giusta per te. Più si avvicina il tuo matrimonio, più è chiaro che stai compiendo una grave errore. Non riesci a vedere la vera Meghan, che il mondo intero invece ora vede. Il suo tentativo di recitare la parte della Principessa, come un’attrice di serie C di Hollywood, è ormai vecchio”. Chi può avere mai scritto queste parole, molto dure, sulla ...