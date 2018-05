“Ha salvato 2 milioni di bambini” Come ha fatto L’uomo è considerato un eroe e ora la

caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 maggio 2018) È a tutti gli effetti unmoderno. Ed è per questo che la sua storia sta facendo il giro del mondo, proprio nei giorni in cui è dovuto andare in pensione per raggiunti limiti di età, in Australia, a 81 anni. Parliamo di James Harrison e viene definito “The Man With the Golden Arm”, l’uomo dal braccio d’oro. Perché? Secondo l’Australian Red Cross Blood Service, ha aiutato a salvare la vita di oltre 2,4di bambini australiani, ha donato sangue per 60 anni. Per questo èunnazionale: il suo sangue ha anticorpi unici che sono stati usati per sviluppare un’iniezione chiamata Anti-D, un farmaco salva-vita, che aiuta a combattere una condizione in cui il sangue di una donna incinta del gruppo sanguigno Rh- inizia ad attaccare le cellule del suo bambino di gruppo Rh+. Nei casi peggiori, ciò può provocare danni cerebrali o ...