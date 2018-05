Guerrera | da squadra Unicef auguri a Mancini per avventura in azzurro

calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) “Tutta ladell’Italia si unisce in un grandeo al Goodwill Ambassador dell’Robertoper la nuovada ct della nazionale di calcio italiana”. E’ quanto ha affermato in una nota Giacomo, presidente dell’Italia. “Robertoda diversi anni si è unito alla famiglia dell’, dando voce a tanti bambini e bambine vulnerabili nel mondo. Per guidare unaci vuole passione, impegno, visione; per salvare la vita di un bambino ci vuole il cuore. In bocca al lupo a Robertoper questa nuova sfida. L’Italia tifa per te”, prosegue. Robertoè dal dicembre 2014 ‘Goodwill Ambassador’ dell’Italia. Ha aderito a diverse iniziative e promosso numerose campagne, come ‘Vogliamo Zero’ contro la mortalità ...