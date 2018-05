Grilloleghisti | giù le mani dalla legge sui vaccini

wired

(Di mercoledì 16 maggio 2018) C’è da sperare che il famigerato contratto per l’altrettanto famigerato “governo del cambiamento” lasci perdere i. Ma non ci sono molti margini: lo stesso Matteo Salvini, nella sua ultima diretta Facebook in cui ormai, come la controparte grillina, dà conto dello stillicidio quotidiano al tavolo del nascente esecutivo grilloleghista, ne ha fatto un argomento preponderante. Nascondendosi dietro al paravento della “libertà”. Concezione ben strana, quella della “libertà” salviniana: “sì ma no all’allontanamento dalle scuole”. Praticamente la linea del progetto diappena presentato da un senatore della Lega, Paolo Arrigoni, per cancellare il decreto Lorenzin sulla vaccinazione obbligatoria per accedere a scuola. “L’esclusione dai servizi educativi e dalle scuole dell’infanzia dei minori non vaccinati della fascia d’età 0-6 anni quale provvedimento sanzionatorio ...