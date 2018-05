: Governo, Beppe Grillo: “Possiamo trovare un accordo”. E insiste sul referendum consultivo sull’euro: “Siamo favorev… - fattoquotidiano : Governo, Beppe Grillo: “Possiamo trovare un accordo”. E insiste sul referendum consultivo sull’euro: “Siamo favorev… - fattoquotidiano : Governo, Giulia Grillo (M5s): “Fiduciosa per il nuovo esecutivo. Il contratto? Entro la fine della settimana” - DalilaNesci : Contratto di Governo: la situazione secondo i giornali -

del M5S?Ci vorrà ancora un po' di, ma accadrà. Se puntiamo a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese, se puntiamo al reddito di cittadinanza,se vogliamo migliorare la vita delle persone,allora possiamo trovare un accordo".Cosìin un'intervista a Newsweek rilanciata sul blog.aggiunge che "in passato l'Ue aveva molti meriti ma ora è disfunzionale e ha bisogno di riforme".Sì a un referendum consultivo sull'euro."Buona idea avere due Euro,uno per l'Europa del Nord e uno per quella meridionale".(Di mercoledì 16 maggio 2018)