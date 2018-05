Grillo | “Il governo si farà”

Grillo sconfessa Di Maio e rilancia il voto sull’euro : “Il popolo italiano si esprima” : Come uno sfogo che teneva lì, in pancia, pronto a esplodere, il ruggito di Beppe Grillo è tornato al suo classico repertorio. Un vaffa liberatorio contro tutto quello che è stato raccontato in questi mesi, e soprattutto contro tutto quello che è stato il M5S. Di fatto, l’intervista rilasciata dal comico genovese al settimanale francese Putsch, prim...

Diffamazione - Grillo testimone contro ex attivista Terra dei fuochi : “Il M5s nato per cambiare il paese - non lucrare” : “Il Movimento 5 Stelle è nato per cambiare e migliorare il paese, non per lucrare. Ed io e Casaleggio ci abbiamo rimesso”. In un’aula minuscola del Tribunale di Napoli Nord, stamane Beppe Grillo ha deposto al processo per Diffamazione nato da una querela di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati nei confronti dell’attivista della Terra dei fuochi Angelo Ferrillo, accusato di aver postato sui social network nell’ottobre 2014 commenti ...