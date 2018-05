Grillo | ' Il governo M5s? Ci vorrà del tempo ma alla fine si farà'

Grillo : “Il governo si farà” : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il M5S al governo? “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma accadrà. Se puntiamo a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese, se puntiamo a un reddito di cittadinanza, se vogliamo migliorare la vita delle persone, allora possiamo trovare un accordo”. Così Beppe Grillo, in un’intervista su Newsweek rilanciata dal suo blog, commenta la trattativa in corso tra il leader dei pentastellati ...

Governo : Grillo - flussi migratori vanno controllati- Antiputinismo? Costa mld : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “I flussi migratori devono essere controllati. Dobbiamo sapere chi entra in Italia. Il problema non dovrebbe essere lasciato a gruppi non governativi sovradimensionati”. Lo dice Beppe Grillo in un’intervista a Newsweek rilanciata dal suo blog, in cui, tra l’altro, si mostra ottimista sulla possibilità che il M5S vada al Governo del Paese.A chi gli domanda cosa pensi del Presidente russo ...

Beppe Grillo pensa a un Euro a due velocità. E pronostica che il contratto di governo si farà : Euro a due velocità, flussi migratori da controllare e accordo di governo a un passo. Beppe Grillo torna a dire la sua in una lunga intervista al Newsweek rilanciata sul suo blog."L'Unione Europea in passato aveva molti meriti, ma ora è disfunzionale, ha bisogno di riforme. Il Parlamento Europeo non ha alcun potere, le decisioni sono prese dai commissari - afferma -. E se si guarda a chi siede nelle commissioni, si trova un ...

Governo - Beppe Grillo : “Possiamo trovare un accordo”. E insiste sul referendum consultivo sull’euro : “Siamo favorevoli” : “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma accadrà”. In un’intervista a Newsweek, rilanciata dal suo blog, Beppe Grillo afferma che “possiamo trovare un accordo”. La via per raggiungere l’intesa, secondo il fondatore del M5s, è puntare “a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese”, “a un reddito di cittadinanza“,”migliorare la vita delle persone”. Sull’Unione ...

Governo - Giulia Grillo (M5s) : “Fiduciosa per il nuovo esecutivo. Il contratto? Entro la fine della settimana” : “Stiamo lavorando giorno e notte per scrivere un contratto di Governo per i cittadini. Di Maio e Salvini? Posso dire che al netto delle differenze vi sono tanti punti in comune”. Sono le parole di Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, interrogata sul tentativo di accordo tra Lega e grillini. “La tempistica? Non mi fate dire una data ma penso che in settimana ci siano tutti gli elementi per chiudere” ha ...

Governo - Grillo - M5s - : contratto a buon punto - siamo fiduciosi : Roma, 15 mag. , askanews, 'Stiamo lavorando notte e giorno per scrivere il contratto di Governo. Stiamo facendo una cosa mai fatta prima: facciamo nascere un Governo partendo dalle soluzioni concrete ...

Governo - Di Maio rivendica la premiership : io argine alle concessioni. Grillo a Roma : Ipotesi staffetta, ma il capo leghista: allora inizio io Niente accordo con Meloni che incontra il leader M5S

M5S - Grillo : “Mio compito terminato con Movimento al governo? State scherzando?”. Lo raggiungono Casaleggio e Di Maio : “Ma State scherzando, ditemi che State scherzando”. Così Beppe Grillo arrivando a Roma risponde alla domande se con il M5S il suo compito nel Movimento 5 Stelle sia terminato. Poco dopo l’arrivo di Grillo, all’hotel Forum è arrivato anche Davide Casaleggio accompagnato da Enrica Sabbatini L'articolo M5S, Grillo: “Mio compito terminato con Movimento al governo? State scherzando?”. Lo raggiungono Casaleggio e Di ...

