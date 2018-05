Grande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio diretta | Matteo e Alessia | amore in

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso squalificato (video) : E' un'altra serata al cardiopalma al Grande Fratello. Al centro dell'attenzione c'è il caso Luigi Favoloso, le sue tresche all'interno della casa e la realtà esterna, chiamata Nina Moric. La showgirl che ha trascorso 4 anni di vita insieme al giovane ragazzo di Torre del Greco, è entrata in casa per un confronto diretto con il gieffino ed acceso subito dall'attacco della Moric: Sono qui perché non voglio spiattellare sulla mia intimità. ...

Luigi Favoloso squalificato dal Grande Fratello 2018 (video) : Grande Fratello 2018: squalificato Luigi Favoloso Luigi Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello 2018. La squalifica del concorrente è arrivata nella quinta puntata del reality show, andata in onda martedì 15 maggio in prima serata su Canale5. Ad annunciare il provvedimento è stata Barbara D’Urso in diretta tv. La conduttrice ha riunito tutti i […] L'articolo Luigi Favoloso squalificato dal Grande Fratello 2018 (video) ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso abbandona il gioco per colpa di Nina Moric Video : Oggi, martedì 15 maggio, in onda la quinta puntata del Grande Fratello [Video]. Come annunciato da Barbara D'Urso [Video]a Pomeriggio 5, la serata sara' ricca di colpi di scena. Luigi Favoloso squalificato 22.45 Barbara D'Urso annuncia il provvedimento disciplinare. A causa dei fatti successi durante la notte, quando le telecamere non erano in servizio, Luigi Favoloso viene squalificato dal gioco, per un fatto grave accaduto. Uscito dalla casa, ...

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 – Nina Moric e Stefania Pezzopane nella casa. Luigi Favoloso squalificato. Eliminata Mariana. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

Grande Fratello - diretta quinta puntata : Nina Moric nella casa. Favoloso squalificato. Rientra Aida : di Ida Di Grazia La quinta puntata del Grande Fratello si preannuncia ancora una volta piena di colpi di scena che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it . Incontro tra Luigi Favoloso e Nina ...

Luigi Favoloso squalificato dal Grande Fratello – Video : Luigi Favoloso Ve l’avevamo in qualche modo preannunciato. Tra la furia degli sponsor e quella del pubblico social, la permanenza nella casa di Grande Fratello 2018 di Luigi Favoloso sarebbe stata messa a dura prova. E così stasera il discusso concorrente campano è stato squalificato dal gioco. Barbara D’Urso ha annunciato il provvedimento disciplinare causato da una scritta sessista su una maglietta, giudicata irripetibile così come ...

Grande Fratello – Perchè Luigi Favoloso è stato squalificato? La folle protesta alle 4 del mattino del fidanzato di Nina Moric : Luigi Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello 15: il fidanzato di Nina Moric e quella protesta che il pubblico a casa non ha visto “Nonostante la diretta si fermi, durante la notte c’è un presidio in ogni camera. alle 4 è successa una cosa grave, noi avremmo potuto non dirvelo ma io ho un patto d’onestà con voi. Abbiamo deciso di dirvelo, è successa una cosa gravissima durante la notte. Ci sarà un ...

Nina Moric ha perso un figlio che aspettava da Luigi Favoloso : la rivelazione al Grande Fratello : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso aspettavano un figlio: la modella ha avuto un aborto spontaneo In quattro anni insieme Nina Moric e Luigi Mario Favoloso hanno condiviso parecchie cose, compresa la perdita di un figlio. Al Grande Fratello la modella croata ha infatti rivelato di aver perso un bambino che aspettava dal fidanzato. In […] L'articolo Nina Moric ha perso un figlio che aspettava da Luigi Favoloso: la rivelazione al Grande ...