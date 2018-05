Grande Fratello 2018 | cos' ha scritto Luigi Favoloso sulla maglietta? Gossip infinito su

Grande Fratello : ‘Selvaggia Suca’ la frase sessista di Luigi Favoloso? : GF15 - Nina Moric e Luigi Favoloso La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una frase scritta su una maglietta. Parole irripetibili che sono costate a Luigi Favoloso la squalifica e che Barbara D’Urso ha chiesto con insistenza ai concorrenti rimasti nella Casa del Grande Fratello 2018 di non ripetere. Non tutti le hanno dato retta, però. Simone Coccia, infatti, avrebbe già rivelato le parole che hanno provocato l’espulsione ...

Grande Fratello : nominati Lucia Bramieri - Danilo - Simone : ...

Grande Fratello 15 - cosa ha scritto Luigi Favoloso sulla maglia : offesa a Selvaggia Lucarelli? : Tutti se lo chiedono: alle quattro di notte, nella Casa del Grande Fratello 15, quale frase sessista ha scritto Luigi Favoloso nella sua maglia? Quella ingiuria, scritta per protesta nei confronti della produzione del reality per avere più sigarette, gli è costata la squalifica e l'espulsione dal reality di Canale 5. Ma di cosa si tratta? Durante la quinta puntata, la conduttrice Barbara d'Urso ha pregato i concorrenti di non azzardarsi a ...

Grande Fratello 2018 - l'incontro con Luigi Favoloso diventa quello di Nina davanti a se stessa : La modella croata entra nella Casa per un confronto con l'ex. Inquieta, fuori posto, visibilmente provata e con il peso sulle spalle di tutti i suoi dolori.

Barbara D’Urso difende il Grande Fratello e resterà in tv per molto tempo : Barbara D’Urso, 61 anni, è al centro di grandi polemiche per il suo Grande Fratello considerato troppo trash. Ma lei non si sente minimamente colpita. Niente la scalfisce: né il Codacons che chiede la chiusura del reality né le frecciatine di Alfonso Signorini. Anzi in un’intervista al magazine Oggi, conferma la sua presenza in televisione ancora per moltissimi anni. Ovviamente a Mediaset. Ha infatti appena firmato “lunghissimo ...

In difesa del Grande Fratello : “Contro il programma troppi pregiudizi” : “Contro il programma troppi pregiudizi”: Andrea Palazzo, capoprogetto Endemol, difende il Grande Fratello 15, definito troppo trash. La trasmissione condotta da Barbara D’Urso nelle ultime settimane è stata al centro di continue polemiche. Prima la lite violenta fra Aida Nizar e Baye Dame, che ha causato la squalifica di quest’ultimo, poi le frasi sessiste di Luigi Mario Favoloso, anche lui costretto ad abbandonare la ...

Ascolti tv - vince nonostante le polemiche il Grande Fratello 2018 : Ascolti tv, Prime time Le polemiche sull’eccesso di trash, il ritiro degli sponsor, le critiche della critica vengono presto archiviate dal telecomando che decreta ancora un successo per il Grande Fratello 15 condotto da Barbara d’Urso, la quinta puntata del reality di Canale 5 si è infatti aggiudicata la prima serata facendo segnare 4.237.000 telespettatori e il 24,9% di share. La delicata miniserie di Rai1, Il Confine, ha ottenuto ...

Stefano Bettarini e Iva Zanicchi attaccano il Grande Fratello : Grande Fratello 15 criticato da Stefano Bettarini e Iva Zanicchi Anche Stefano Bettarini e Iva Zanicchi hanno commentato negativamente il Grande Fratello di questo anno, sfogandosi sulle pagine di Chi. L’ex inviato dell’Isola dei Famosi ha chiesto gentilmente al giornalista di non paragonare il programma di Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip a cui aveva preso anche lui parte, in seguito alla richiesta di paragonare i due ...

«Un purosangue non fa mai a gara con un pony» - tutte le frasi cult di Nina Moric al Grande Fratello Video : Il duro scontro tra Nina Moric e Luigi Favoloso durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello è diventato un cult soprattutto grazie alle frasi ad effetto della modella croata. Il ...

Grande Fratello 2018 - Stefano Bettarini : "Surrogato di reality" : Stefano Bettarini, intervistato dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha confermato alcune indiscrezioni che riguardano la propria vita lavorativa. L'ex calciatore ha ribadito di essere stato cercato dalla produzione dell'Isola dei Famosi per prendere parte alla nuova edizione in qualità di concorrente (ad un anno di distanza dalla precedente esperienza come inviato): Confermo. Ma sinceramente dopo aver fatto il concorrente del ...

Grande Fratello 15 - la fragilità di Nina Moric mostrata senza pudore in diretta tv : “Sono venuta qui perché voglio difendere la mia dignità“. Parole di Nina Moric che ieri sera è entrata nella Casa del Grande Fratello per un chiarimento con il suo (ex?) fidanzato, Luigi Favoloso. Quanto ci sia stato di concordato con gli autori in questo incontro poco importa. Quello che importa è proprio Nina Moric. Perché se è vero che questa edizione del Grande Fratello ha ‘sbancato al luna park’ del trash e fornito ...

Barbara D'Urso risponde alle critiche : 'Rassegnatevi - non andrò mai in pensione'. E sugli scandali del Grande Fratello trash ESCLUSIVO : Barbara D'Urso risponde alle critiche sull'edizione più trash di sempre del Grande Fratello , GUARDA , : Edizione di cui lei è conduttrice e autrice. E quindi, ancor più nell'occhio del ciclone. Ma ...

Grande Fratello 15 - Nina Moric rivela : "Ho perso un bambino" : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso un anno e mezzo fa hanno perso un figlio. La notizia è stata resa nota dai due diretti interessati durante un confronto avvenuto all'interno della Casa del Grande Fratello 15. Fortemente arrabbiata e delusa dal suo (ex?) fidanzato, la modella croata lo ha attaccato: "La cosa che più mi ha ferito è che mi hai detto che da un anno e mezzo non ti do attenzioni. Ma tu ti ricordi cosa è successo un anno e ...