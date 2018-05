Grande Fratello 15 | Bettarini contro il programma di Barbara d’Urso

Alessia Prete litiga con Matteo Gentili dopo la puntata del Grande Fratello 15 : Alessia invece avrebbe esordito sottolineando di voler utilizzare i suoi soldi in maniera più intelligente come magari pagarsi un master visto che al momento sta studiando economia e statistica all'...

Grande Fratello 15 - la senatrice Pezzopane entra nella Casa. Nina Moric incontra (l’ex?) Favoloso che poco dopo viene squalificato : Le dinamiche esterne sovrastano quelle interne e il Grande Fratello1 5 diventa, ora più che mai, un’appendice di Domenica Live. La quinta puntata inizia con Stefania Pezzopane, quella che Barbara d’Urso definisce ogni tre per due “una persona intelligentissima, nonché mia Grande amica”. La senatrice del Partito Democratico, in barba alle critiche che un’apparizione del genere potrebbe procurarle, è entrata nella Casa per fare ...

Grande Fratello 2018 - quinta puntata : Nina Moric entra nella casa! La dichiarazione shock! : La modella croata entra nella casa del GF per un chiarimento con Luigi Favoloso e parla di una gravidanza interrotta. Luigi Favoloso, pentito di aver tradito la fiducia della compagna, decide di lasciare il gioco e di seguirla. Ma un’amara sorpresa lo attende: il GF, dopo un grave fatto accaduto nella casa, lo squalifica. Ecco cosa è successo! Dure le parole di Nina Moric nei confronti di Luigi Favoloso: «Un purosangue non fa mai a gara con i ...

Ascolti tv 15 maggio 2018 : la quinta puntata di Grande Fratello 15 al 24 - 9% di share : Ascolti Grande Fratello 2018: ieri sera la quinta puntata vista da 4,2 milioni di telespettatori Ascolti in crescita per Grande Fratello 2018. Martedì 15 maggio, in prima serata su Canale5, la quinta puntata del reality è stata vista da una media di 4 milioni 237 mila telespettatori pari al 24,9% di share. Il dato d’ascolto […] L'articolo Ascolti tv 15 maggio 2018: la quinta puntata di Grande Fratello 15 al 24,9% di share proviene ...

Ascolti TV | Martedì 15 maggio 2018. Grande Fratello vince con il 24.9% - Il Confine 15.2%. Floris 9% : Barbara D'Urso e Aida Nizar Su Rai1 la prima puntata de Il Confine ha conquistato 3.666.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di Grande Fratello 15 - in onda dalle 21.34 all’1.27 – ha raccolto davanti al video 4.237.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 il film X-Men – Giorni di ...

Grande Fratello : Alessia litiga con Matteo dopo la puntata : Alessia Prete riprende Matteo Gentili al Grande Fratello 15 Prime incomprensioni per Matteo Gentili e Alessia Prete. Il calciatore ed ex di Paola Di Benedetto è stato ripreso ieri durante la quinta puntata del Grande Fratello da Simona Izzo e Cristiano Malgioglio per alcune battute fatte ad Alessia Prete. I due concorrenti hanno iniziato una tenera storia d’amore da poche settimane, ma qualcosa sembrerebbe aver turbato la bella torinese. ...

Fiumi di lacrime al Grande Fratello. Simone Coccia racconta il suo dramma ed è impossibile trattenersi : Nella puntata del Grande Fratello di martedì 15 maggio ne sono successe delle belle. Belle, poi, si fa per dire. Nina Moric è entrata nella casa per parlare con il suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso e, in diretta, è successo qualcosa che nessuno si aspettava: Nina Moric ha rivelato di aver perso un figlio. Ovviamente il figlio era di Favoloso. Luigi ha chiesto alla produzione di uscire per avere la possibilità di chiarire, solo che la ...

Grande Fratello - Nina Moric incontra Luigi Favoloso : 'Abbiamo perso il bambino al quarto mese di gravidanza' : Nina Moric e Luigi Favoloso si sono incontrati nella casa del Grande Fratello e durante la loro conversazione la modella croata ha rivelato il loro dramma: la perdita del loro bambino quando lei era ...

«Grande Fratello 15» : la squalifica di Luigi Favoloso : «Ma qui si può almeno fumare?», chiede Luigi Favoloso alla produzione poco dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello, mandato via per una scritta sessista su una maglietta che mostrava fiero fra i corridoi della Casa. «Sei stato ripreso una volta, una seconda volta quando hai preso in giro la Pezzopane, questa terza volta, è ancora più terribile delle altre», spiega la D’Urso alludendo ad altri episodi ambigui con protagonista ...

Grande Fratello 15 : Favoloso squalificato. Il web e gli sponsor ringraziano : Colpo di scena al Grande Fratello 15: Luigi Favoloso viene squalificato dopo aver annunciato poco prima che avrebbe lasciato il gioco per seguire l’amore della sua vita, Nina Moric. Beh in realtà questa squalifica era stata annunciata sul web con parecchio anticipo per cui il colpo di scena non ha sortito l’effetto sperato! Si era detto che Favoloso sentendo moltissimo la mancanza della Moric avrebbe chiesto di abbandonare il reality. Grande ...