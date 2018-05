Governo | Vittorio Feltri | “Salvini-Di Maio? Trattativa comica Buffonata che fa solo

Vittorio Feltri e il Governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Tranquilli - sarà solo un Governo del c***' : Per cui stai calmo Fabrizio, purtroppo qui non abbiamo neppure i sovranisti, magari li avessimo e rivendicassero il nostro diritto a decidere la politica di casa. In questo momento vedo intorno a me ...