Governo | tutte le difficoltà di Salvini e Di Maio

Euro - Nato - Berlusconi : tutte le retromarce del «nuovo» Di Maio di Governo : Tre le ultime Politiche e il recente “ritorno di fiamma” con la Lega in vista di un Esecutivo giallo-verde il candidato premier e capo politico pentastellato ha consumato diversi dietrofront su temi cardine del M5S ...

Dal Governo di servizio al voto a luglio - tutte le ipotesi spiegate dai giornali : Al ministero dell'Economia potrebbe andare Salvatore Rossi, 69 anni, direttore generale di Banca d'Italia da 5 anni'. Marzio Breda, sul Corriere della Sera , sottolinea un aspetto della questione che ...

Dal Governo di servizio al voto a luglio - tutte le ipotesi spiegate dai giornali : Oggi pomeriggio, al massimo domani. Ma più probabilmente oggi pomeriggio, perché al Colle si sono stufati di aspettare e al massimo, ma è veramente il massimo, aspetteranno fino a domattina per dar tempo a M5s e Centrodestra di trovare una quadra, e sciogliere il nodo annunciando un accordo di governo. Altrimenti già alle 17 di oggi (ieri Mattarella lo aveva detto a Juventus e Milan: “Non so se farò ...

La proposta del PD : “Un Governo istituzionale appoggiato da tutte le forze politiche” : Il segretario Martina detta la linea in vista delle nuove consultazioni: " Ora serve un atto di responsabilità di tutti. Nessuno si può chiamare fuori. Noi siamo pronti a supportare l’azione del presidente della Repubblica: il Pd non farà mancare il suo contributo".Continua a leggere

Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi - "dialogo con Di Maio - basta veti" : tutte le posizioni dei dem : Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, 'dialogo con Di Maio, basta veti'. tutte le posizioni dei dem, Cdx nell'angolo.

Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi - “dialogo con Di Maio - basta veti” : tutte le posizioni dei dem : Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, "dialogo con Di Maio, basta veti". tutte le posizioni dei dem, i calcoli dei 5Stelle: Centrodestra nell'angolo(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:52:00 GMT)

Governo - maggioranza cercasi : tutte le ipotesi sul piatto : Seconda giornata di 'esplorazione' per il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che dopo il nulla di fatto del primo round, oggi pomeriggio incontrerà nuovamente le forze politiche...

Governo - Mattarella convoca la Casellati : ecco tutte le soluzioni [LIVE] Video : LIVE formazione Governo: Mattarella convoca la Casellati 9:11 - Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato al Colle Maria Elisabetta Alberti #Casellati alle 11:00. Il Presidente del Senato ricevera' l'incarico per una missione molto complicata: quella di trovare una maggioranza politica che possa portare alla formazione di un Governo. 09:02 - Sergio Mattarella ha tre strade per risolvere la crisi: la prima è quella di ...

Tutte le carte in mano a Mattarella per dare un Governo all'Italia : Il "no" del Movimento 5 stelle a un qualsiasi governo in cui ci sia anche Forza Italia e la posizione granitica del centrodestra bloccano tutto. Ora Mattarella dovrà trovare il modo di smuovere...

Governo - ecco tutte le possibilità in mano a Mattarella : I suoi ministri provenivano tutti dal mondo accademico e non avevano tessere di partito. Il ' Governo di scopo ' differisce da quello 'del presidente' in quanto ha un mandato limitato nel tempo e ...

Dalla pagella Ue alle nomine : tutte le sfide al buio per un'Italia senza Governo : Le scadenze, sul fronte prettamente di politica interna, sono tre. Due hanno il respiro corto, la terza è più in là nel tempo. Il 22 e il 29 aprile si andrà a votare in Molise prima e in Friuli Venezia Giulia poi per le elezioni regionali. ...

Come si forma il Governo : tutte le tappe : Quali sono i prossimi passaggi per la formazione del governo? Qual è lo schema che i partiti e il presidente della Repubblica devono seguire secondo la Costituzione e la prassi istituzionale prima di arrivare alle formali consultazioni e quindi al conferimento di un incarico esplorativo al nuovo potenziale presidente del consiglio? C’è da dire che se l’art. 92 della Costituzione sancisce che "Il Presidente della Repubblica nomina il ...

Nuovo Governo - adesso cosa succede? Consultazioni e non solo : tutte le tappe : Dopo l'elezione dei due presidenti di Camera e Senato il primo passaggio istituzionale sono state le dimissioni dell'ormai ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che è salito al Quirinale per ...